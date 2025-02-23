Їстимуть навіть діти: як приготувати пухкі гарбузові панкейки (відео)

На сніданок для всієї сім'ї

З гарбуза можна приготувати чимало смачних страв, серед яких популярною є гарбузова каша. Крім того, гарбуз часто запікають з м'ясом чи яблуками або використовують для приготування смачних запіканок.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом страви, яку спробують навіть ті, хто не любить гарбуз. Це чудовий спосіб приготувати овоч для діток. Йдеться про оладки, рецепт яких опублікований на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати гарбузові панкейки

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

гарбузове пюре — 200 г;

молоко — 130 мл;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1ч.л;

цукор — 2 ст. л.;

масло — 25 г;

Спосіб приготування:

1.Гарбуз запекти у мультипечі або в духовці та перебити блендером.

2.Додати до гарбузового пюре яйця, цукор, масло, і все перемішати.

3.Просіяти борошно, додати розпушувач, розмішати та влити молоко, знову ретельно перемішати.

4.Викласти тісто ложкою на сковорідку на невеликий вогонь, обсмажити до появи бульбашок, а потім перевернути та обсмажити до золотистості.