Будут есть даже дети: как приготовить пышные тыквенные панкейки (видео)

На завтрак для всей семьи

Из тыквы можно приготовить немало вкусных блюд, среди которых популярна тыквенная каша. Кроме того, тыкву часто запекают с мясом или яблоками или используют для приготовления вкусных запеканок.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое попробуют даже те, кто не любит тыкву. Это отличный способ приготовить овощ для деток. Речь идет о оладьях, рецепт которых опубликован на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить тыквенные панкейки

Ингредиенты:

мука — 200 г;

тыквенное пюре – 200 г;

молоко — 130 мл;

яйца — 2 шт;

разрыхлитель — 1ч.л;

сахар – 2 ст. л.;

масло — 25 г;

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь в мультипечи или в духовке и перебить блендером.

2.Добавить к тыквенному пюре яйца, сахар, масло, и все перемешать.

3.Просеять муку, добавить разрыхлитель, размешать и влить молоко, снова тщательно перемешать.

4.Выложить тесто ложкой на сковороду на небольшой огонь, обжарить до появления пузырьков, а затем перевернуть и обжарить до золотистости.