Просто та розкішно: торт, який зробить ваше застілля незабутнім (відео)
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Цей тортик – це справжнє відкриття для тих, хто цінує смачні та економні рішення
Яблука — це апетитний сезонний фрукт. Зараз, поки вони недорогі, варто максимально використовувати їх свіжість та смак. Ми розповідали, як приготувати яблучне пюре на зиму. Тепер ділимось рецептом чудового тортика, який на будь-якому застіллі замінить вам дорогі десерти.
Як приготувати такий торт, на своєму кулінарному каналі розповіла Лілія Цвіт. Це зовсім нескладно, а торт виходить дуже смачним, ніжним, ароматним та просоченим.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт.
- Цукор — 125 г
- Сметана — 2 ст.л.
- Амоняк — 0,5 ст.л.
- Масло — 35 г
- Борошно — 500 г
Для крему:
- Яблука очищені — 1,5 кг
- Цукор — 160 г
- Сметана — 250 г
- Кориця — 0,5 ч.л.
- Масло — 250 г
- Пудра — 3 ст.л.
Спосіб приготування:
- З'єднуємо сметану та харчовий амоній. Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Окремо збиваємо яйця із цукром до утворення густої пишної маси.
- До збитої яєчної маси додаємо сметану з амонієм та розтоплене масло. Перемішуємо у кілька етапів, додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- Повинне вийти еластичне тісто, яке не липне до рук. Накриваємо його плівкою і відправляємо у холодильник на одну годину.
- Вистояне тісто ділимо на шість рівних частин. Кожну частинку тіста викладаємо на пергамент та розкочуємо діаметром 20 см. Кожну випікаємо 10-15 хвилин при температурі 180°.
- Яблука для крему натираємо та викладаємо у велику сковорідку. Додаємо цукор, корицю та сметану. Тушкуємо на середньому вогні до м’якості та випаровування рідини.
- Окремо збиваємо м'яке масло із цукровою пудрою. Додаємо охолоджену яблучну масу і ретельно перемішуємо.
- На дно тарілки, на який складатимемо торт, наносимо ложку крему — вона зафіксує тортик. Кладемо нижній корж і змащуємо кремом. Так робимо з усіма шарами.
- Накриваємо готовий тортик харчовою плівкою і щонайменше на 8-10 годин ставимо в холодильник.
Перед подачею тортик поливаємо шоколадом і прикрашаємо за бажанням. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих хачапурі.