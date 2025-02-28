Три основні інгредієнти — і ефектний торт на столі: як його приготувати з желе (відео)

Ефектний на вигляд і чудовий на смак

Желе — це універсальний десерт, який можна готувати у різних варіаціях: від легких фруктових форм до ніжного молочного желе у креманках. Воно чудово поєднується з кремами, бісквітами та фруктами, створюючи гармонійні смакові композиції.

Сьогодні ми приготуємо особливий торт із желе, який вразить своєю легкістю, ніжною текстурою та яскравими шарами. Це чудовий вибір для святкового столу або просто для того, щоб потішити себе та рідних смачним і красивим десертом, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати торт із желе

Інгредієнти:

20 г желатину;

400 г сметани 20%;

50 мл води;

100 цукрової пудри;

желе апельсинове 1 пачка;

вода 250 мл;

Спосіб приготування:

1.Залити желатин теплою водою і залишити на 10 хвилин.

2.До сметани кімнатної температури додати цукрову пудру, розтоплений желатин і все перемішати, за бажанням можна додати ще ванільний цукор.

3.Вилити масу у форму та поставити в холодильник до повного застигання. Апельсинове желе залити гарячою водою, перемішати.

4.Далі викласти шматочки мандарину на вершковий шар. Полити декількома ложками желе мандарини та поставити в холодильник, щоб не підіймалися. Потім вилити желе, що залишилося і поставити в холодильник на 2-3 години.