Три основных ингредиента – и эффектный торт на столе: как его приготовить из желе (видео)
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Эффектен с виду и восхитительный по вкусу
Желе – это универсальный десерт, который можно готовить в разных вариациях: от легких фруктовых форм до нежного молочного желе в креманках. Оно прекрасно сочетается с кремами, бисквитами и фруктами, создавая гармоничные вкусовые композиции.
Сегодня мы приготовим особенный торт из желе, который поразит легкостью, нежной текстурой и яркими слоями. Это отличный выбор для праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать себя и родных вкусным и красивым десертом, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить торт из желе
Ингредиенты:
- 20 г желатина;
- 400 г сметаны 20%;
- 50 мл воды;
- 100 сахарной пудры;
- желе апельсиновое 1 пачка;
- вода 250 мл;
Способ приготовления:
1.Залить желатин теплой водой и оставить на 10 минут.
2.К сметане комнатной температуры добавить сахарную пудру, растопленный желатин и все перемешать, по желанию можно добавить еще ванильный сахар.
3. Вылить массу в форму и поставить в холодильник до полного застывания. Апельсиновое желе залить горячей водой, перемешать.
4. Далее выложить кусочки мандарина на сливочный слой. Полить несколькими ложками мандарины желе и поставить в холодильник, чтобы не поднимались. Затем вылить оставшееся желе и поставить в холодильник на 2-3 часа.