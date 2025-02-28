Три основных ингредиента – и эффектный торт на столе: как его приготовить из желе (видео)

Эффектен с виду и восхитительный по вкусу

Желе – это универсальный десерт, который можно готовить в разных вариациях: от легких фруктовых форм до нежного молочного желе в креманках. Оно прекрасно сочетается с кремами, бисквитами и фруктами, создавая гармоничные вкусовые композиции.

Сегодня мы приготовим особенный торт из желе, который поразит легкостью, нежной текстурой и яркими слоями. Это отличный выбор для праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать себя и родных вкусным и красивым десертом, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить торт из желе

Ингредиенты:

20 г желатина;

400 г сметаны 20%;

50 мл воды;

100 сахарной пудры;

желе апельсиновое 1 пачка;

вода 250 мл;

Способ приготовления:

1.Залить желатин теплой водой и оставить на 10 минут.

2.К сметане комнатной температуры добавить сахарную пудру, растопленный желатин и все перемешать, по желанию можно добавить еще ванильный сахар.

3. Вылить массу в форму и поставить в холодильник до полного застывания. Апельсиновое желе залить горячей водой, перемешать.

4. Далее выложить кусочки мандарина на сливочный слой. Полить несколькими ложками мандарины желе и поставить в холодильник, чтобы не поднимались. Затем вылить оставшееся желе и поставить в холодильник на 2-3 часа.