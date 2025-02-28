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Візьміть картоплю, трохи грибів і приготуйте пиріг: рецепт смачної вечері за 30 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пиріг з картоплі та грибів
Пиріг з картоплі та грибів. Фото ukr.media

Проста, смачна та ситна страва для вечері або перекусу

Ароматний картопляно-грибний пиріг – це проста та смачна страва, яка ідеально підходить для вечері. Ніжна картопляна основа гармонійно поєднується з соковитими грибами та ароматною сирною скоринкою. Такий пиріг готується без зайвих зусиль і не потребує складних інгредієнтів, а результат виходить ситним і апетитним.

Цей пиріг добре смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді, тому може стати не тільки чудовою вечерею, а й смачним перекусом наступного дня. Пропонуємо приготувати його за рецептом блогерки olena.foodblog.

Інгредієнти:

  • Картопля 500 г
  • гриби 300 г
  • цибуля 1 шт
  • 2 яйця (1 в пюре + 1 в заливку)
  • борошно 2 ст.л.
  • сметана 2 ст.л.
  • сир (моцарелла або чеддер)
  • сіль, перець

Приготування:

  1. Картоплю відварюємо, робимо пюре, додаємо яйце, борошно та натертий сир. Паралельно підсмажуємо гриби з цибулею.
  2. Викладаємо в форму для випікання картопляне тісто, зверху смажені гриби.
  3. Робимо заливку: поєднуємо яйце, сметану, сіль та перець. Заливаємо пиріг.
  4. Випікаємо приблизно 30 хвилин при 180 градусах. За 10 хвилин до готовності посипаємо тертим сиром.
Теги:
#Рецепти #Картопля #Гриби #Пироги