Візьміть картоплю, трохи грибів і приготуйте пиріг: рецепт смачної вечері за 30 хвилин (відео)

Проста, смачна та ситна страва для вечері або перекусу

Ароматний картопляно-грибний пиріг – це проста та смачна страва, яка ідеально підходить для вечері. Ніжна картопляна основа гармонійно поєднується з соковитими грибами та ароматною сирною скоринкою. Такий пиріг готується без зайвих зусиль і не потребує складних інгредієнтів, а результат виходить ситним і апетитним.

Цей пиріг добре смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді, тому може стати не тільки чудовою вечерею, а й смачним перекусом наступного дня. Пропонуємо приготувати його за рецептом блогерки olena.foodblog.

Інгредієнти:

Картопля 500 г

гриби 300 г

цибуля 1 шт

2 яйця (1 в пюре + 1 в заливку)

борошно 2 ст.л.

сметана 2 ст.л.

сир (моцарелла або чеддер)

сіль, перець

Приготування: