Візьміть картоплю, трохи грибів і приготуйте пиріг: рецепт смачної вечері за 30 хвилин (відео)
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Проста, смачна та ситна страва для вечері або перекусу
Ароматний картопляно-грибний пиріг – це проста та смачна страва, яка ідеально підходить для вечері. Ніжна картопляна основа гармонійно поєднується з соковитими грибами та ароматною сирною скоринкою. Такий пиріг готується без зайвих зусиль і не потребує складних інгредієнтів, а результат виходить ситним і апетитним.
Цей пиріг добре смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді, тому може стати не тільки чудовою вечерею, а й смачним перекусом наступного дня. Пропонуємо приготувати його за рецептом блогерки olena.foodblog.
Інгредієнти:
- Картопля 500 г
- гриби 300 г
- цибуля 1 шт
- 2 яйця (1 в пюре + 1 в заливку)
- борошно 2 ст.л.
- сметана 2 ст.л.
- сир (моцарелла або чеддер)
- сіль, перець
Приготування:
- Картоплю відварюємо, робимо пюре, додаємо яйце, борошно та натертий сир. Паралельно підсмажуємо гриби з цибулею.
- Викладаємо в форму для випікання картопляне тісто, зверху смажені гриби.
- Робимо заливку: поєднуємо яйце, сметану, сіль та перець. Заливаємо пиріг.
- Випікаємо приблизно 30 хвилин при 180 градусах. За 10 хвилин до готовності посипаємо тертим сиром.