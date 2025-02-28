Возьмите картошку, немного грибов и приготовьте пирог: рецепт вкусного ужина за 30 минут (видео)
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Простое, вкусное и сытное блюдо для ужина или перекуса
Ароматный картофельно-грибной пирог – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Нежная картофельная основа гармонично сочетается с сочными грибами и ароматной сырной корочкой. Такой пирог готовится без лишних усилий и не нуждается в сложных ингредиентах, а результат получается сытным и аппетитным.
Этот пирог одинаково вкусный как в теплом, так и в охлажденном виде, поэтому может стать не только отличным ужином, но и вкусным перекусом на следующий день. Предлагаем приготовить его по рецепту блогерки olena.foodblog.
Ингредиенты:
- Картофель 500 г
- грибы 300 г
- лук 1 шт
- 2 яйца (1 в пюре + 1 в заливку)
- мука 2 ст.л.
- сметана 2 ст.л.
- сыр (моцарелла или чеддер)
- соль, перец
Приготовление:
- Картошку отвариваем, делаем пюре, добавляем яйцо, муку и натертый сыр. Параллельно поджариваем грибы с луком.
- Выкладываем в форму для выпечки картофельное тесто, сверху жареные грибы.
- Делаем заливку: смешиваем яйцо, сметану, соль и перец. Заливаем пирог.
- Выпекаем примерно 30 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром.