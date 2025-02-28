Возьмите картошку, немного грибов и приготовьте пирог: рецепт вкусного ужина за 30 минут (видео)

Простое, вкусное и сытное блюдо для ужина или перекуса

Ароматный картофельно-грибной пирог – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Нежная картофельная основа гармонично сочетается с сочными грибами и ароматной сырной корочкой. Такой пирог готовится без лишних усилий и не нуждается в сложных ингредиентах, а результат получается сытным и аппетитным.

Этот пирог одинаково вкусный как в теплом, так и в охлажденном виде, поэтому может стать не только отличным ужином, но и вкусным перекусом на следующий день. Предлагаем приготовить его по рецепту блогерки olena.foodblog.

Ингредиенты:

Картофель 500 г

грибы 300 г

лук 1 шт

2 яйца (1 в пюре + 1 в заливку)

мука 2 ст.л.

сметана 2 ст.л.

сыр (моцарелла или чеддер)

соль, перец

Приготовление: