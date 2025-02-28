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Возьмите картошку, немного грибов и приготовьте пирог: рецепт вкусного ужина за 30 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пирог из картофеля и грибов
Пирог из картофеля и грибов. Фото ukr.media

Простое, вкусное и сытное блюдо для ужина или перекуса

Ароматный картофельно-грибной пирог – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Нежная картофельная основа гармонично сочетается с сочными грибами и ароматной сырной корочкой. Такой пирог готовится без лишних усилий и не нуждается в сложных ингредиентах, а результат получается сытным и аппетитным.

Этот пирог одинаково вкусный как в теплом, так и в охлажденном виде, поэтому может стать не только отличным ужином, но и вкусным перекусом на следующий день. Предлагаем приготовить его по рецепту блогерки olena.foodblog.

Ингредиенты:

  • Картофель 500 г
  • грибы 300 г
  • лук 1 шт
  • 2 яйца (1 в пюре + 1 в заливку)
  • мука 2 ст.л.
  • сметана 2 ст.л.
  • сыр (моцарелла или чеддер)
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Картошку отвариваем, делаем пюре, добавляем яйцо, муку и натертый сыр. Параллельно поджариваем грибы с луком.
  2. Выкладываем в форму для выпечки картофельное тесто, сверху жареные грибы.
  3. Делаем заливку: смешиваем яйцо, сметану, соль и перец. Заливаем пирог.
  4. Выпекаем примерно 30 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром.
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#Рецепты #Картофель #Грибы #Пироги