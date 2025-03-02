Тісто вимішувати не доведеться: такий пиріг з грибами ви спечете, поки їдуть гості (відео)

Пиріг ефектно виглядає та стане окрасою будь-якого столу

Коли часу гратися з тістом немає на допомогу приходить уже готове тісто. До прикладу з листкового магазинного тіста можна приготувати смачний пиріг з куркою.

А от з тіста філо вийде чудова випічка з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

гриби – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

сир моцарела – 350 г;

листи філо – 5 шт.;

оливкова олія;

зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Цибулю подрібнити, обсмажити з грибами, підсолити.

2.Змастити кожен лист тіста філо олією та викласти їх у форму.

3.Викласти шар сиру, зелену цибулю, потім гриби, знову трохи сиру.

4.Підгорнути краї тіста та змастити зверху олією.

5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

6.Прикрасити пиріг зеленою цибулею перед подачею.