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Тісто вимішувати не доведеться: такий пиріг з грибами ви спечете, поки їдуть гості (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Надзвичайно смачний і ніжний пиріг
Надзвичайно смачний і ніжний пиріг. Фото instagram.com

Пиріг ефектно виглядає та стане окрасою будь-якого столу

Коли часу гратися з тістом немає на допомогу приходить уже готове тісто. До прикладу з листкового магазинного тіста можна приготувати смачний пиріг з куркою.

А от з тіста філо вийде чудова випічка з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

  • гриби – 300 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сир моцарела – 350 г;
  • листи філо – 5 шт.;
  • оливкова олія;
  • зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Цибулю подрібнити, обсмажити з грибами, підсолити.

2.Змастити кожен лист тіста філо олією та викласти їх у форму.

3.Викласти шар сиру, зелену цибулю, потім гриби, знову трохи сиру.

4.Підгорнути краї тіста та змастити зверху олією.

5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

6.Прикрасити пиріг зеленою цибулею перед подачею.

Теги:
#Гриби #Готуємо вдома #Пиріг