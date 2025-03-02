Тісто вимішувати не доведеться: такий пиріг з грибами ви спечете, поки їдуть гості (відео)
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Пиріг ефектно виглядає та стане окрасою будь-якого столу
Коли часу гратися з тістом немає на допомогу приходить уже готове тісто. До прикладу з листкового магазинного тіста можна приготувати смачний пиріг з куркою.
А от з тіста філо вийде чудова випічка з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати пиріг з грибами та сиром
Інгредієнти:
- гриби – 300 г;
- цибуля – 2 шт.;
- сир моцарела – 350 г;
- листи філо – 5 шт.;
- оливкова олія;
- зелена цибуля;
Спосіб приготування:
1.Цибулю подрібнити, обсмажити з грибами, підсолити.
2.Змастити кожен лист тіста філо олією та викласти їх у форму.
3.Викласти шар сиру, зелену цибулю, потім гриби, знову трохи сиру.
4.Підгорнути краї тіста та змастити зверху олією.
5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.
6.Прикрасити пиріг зеленою цибулею перед подачею.