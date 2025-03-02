Тесто вымешивать не придется: такой пирог с грибами вы испечете, пока едут гости (видео)
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Пирог эффектно смотрится и станет украшением любого стола
Когда времени возиться с тестом нет, на помощь приходит уже готовое тесто. К примеру из слоеного магазинного теста можно приготовить вкусный пирог с курицей.
А вот из теста фило выйдет отличная выпечка с грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить пирог с грибами и сыром
Ингредиенты:
- грибы – 300 г;
- лук – 2 шт.;
- сыр моцарелла – 350 г;
- листы фило – 5 шт.;
- оливковое масло;
- зеленый лук;
Способ приготовления:
1.Лук измельчить, обжарить с грибами, подсолить.
2.Смазать каждый лист теста фило маслом и выложить его в форму.
3.Выложить слой сырого, зеленого лука, затем грибы, снова немного сырого.
4.Подвернуть края теста и смазать сверху маслом.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
6.Украсить пирог зеленым луком перед подачей.