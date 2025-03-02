Тесто вымешивать не придется: такой пирог с грибами вы испечете, пока едут гости (видео)

Пирог эффектно смотрится и станет украшением любого стола

Когда времени возиться с тестом нет, на помощь приходит уже готовое тесто. К примеру из слоеного магазинного теста можно приготовить вкусный пирог с курицей.

А вот из теста фило выйдет отличная выпечка с грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить пирог с грибами и сыром

Ингредиенты:

грибы – 300 г;

лук – 2 шт.;

сыр моцарелла – 350 г;

листы фило – 5 шт.;

оливковое масло;

зеленый лук;

Способ приготовления:

1.Лук измельчить, обжарить с грибами, подсолить.

2.Смазать каждый лист теста фило маслом и выложить его в форму.

3.Выложить слой сырого, зеленого лука, затем грибы, снова немного сырого.

4.Подвернуть края теста и смазать сверху маслом.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

6.Украсить пирог зеленым луком перед подачей.