Ароматні крильця з медово-соєвим соусом: універсальний рецепт для будь-якого випадку (відео)

Курячі крильця в маринаді — універсальна страва, яку можна готувати в духовці, на грилі, в аерогрилі чи навіть на сковорідці. Головне — обрати правильні спеції та продукти для маринада.

Ми пропонуємо спробувати приготувати крильця по рецепту блогерки ira_grebin. Завдяки насиченому смаку та хрусткої скоринки вони стануть фаворитом на будь-якому столі – чи то вечеря в колі сім’ї, пікнік або перегляд улюбленого фільму з друзями.

Інгредієнти:

Курячі крильця 1 кг

Сіль 1-1,5 ч.л.

Перець 1/4 ч.л.

Приправа до курки (без солі) 0,5 ч.л.

Сухий часник 1 ч.л.

Копчена паприка 0,5 ч.л.

Мед 1 ч.л.

Соєвий соус 3-4 ст.л.

Як приготувати крильця: