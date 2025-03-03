Рус

Ароматні крильця з медово-соєвим соусом: універсальний рецепт для будь-якого випадку (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курячі крильця
Курячі крильця. Фото Freepik

Курячі крильця в маринаді — універсальна страва, яку можна готувати в духовці, на грилі, в аерогрилі чи навіть на сковорідці. Головне — обрати правильні спеції та продукти для маринада.

Ми пропонуємо спробувати приготувати крильця по рецепту блогерки ira_grebin. Завдяки насиченому смаку та хрусткої скоринки вони стануть фаворитом на будь-якому столі – чи то вечеря в колі сім’ї, пікнік або перегляд улюбленого фільму з друзями.

Інгредієнти:

  • Курячі крильця 1 кг
  • Сіль 1-1,5 ч.л.
  • Перець 1/4 ч.л.
  • Приправа до курки (без солі) 0,5 ч.л.
  • Сухий часник 1 ч.л.
  • Копчена паприка 0,5 ч.л.
  • Мед 1 ч.л.
  • Соєвий соус 3-4 ст.л.

Як приготувати крильця:

  1. Маринад гарно розподілити по крильцях ніби втираючи його у м'ясо.
  2. Залишити маринуватися на 30-60 хвилин.
  3. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин (залежно від вашої духовки). Також такі крильця можна готувати на грилі, в аерогрилі, або ж на сковорідці.
Теги:
#Рецепти #Маринад #Курині крильця #Крильця