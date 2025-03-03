Ароматні крильця з медово-соєвим соусом: універсальний рецепт для будь-якого випадку (відео)
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Курячі крильця в маринаді — універсальна страва, яку можна готувати в духовці, на грилі, в аерогрилі чи навіть на сковорідці. Головне — обрати правильні спеції та продукти для маринада.
Ми пропонуємо спробувати приготувати крильця по рецепту блогерки ira_grebin. Завдяки насиченому смаку та хрусткої скоринки вони стануть фаворитом на будь-якому столі – чи то вечеря в колі сім’ї, пікнік або перегляд улюбленого фільму з друзями.
Інгредієнти:
- Курячі крильця 1 кг
- Сіль 1-1,5 ч.л.
- Перець 1/4 ч.л.
- Приправа до курки (без солі) 0,5 ч.л.
- Сухий часник 1 ч.л.
- Копчена паприка 0,5 ч.л.
- Мед 1 ч.л.
- Соєвий соус 3-4 ст.л.
Як приготувати крильця:
- Маринад гарно розподілити по крильцях ніби втираючи його у м'ясо.
- Залишити маринуватися на 30-60 хвилин.
- Випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин (залежно від вашої духовки). Також такі крильця можна готувати на грилі, в аерогрилі, або ж на сковорідці.