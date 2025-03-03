Ароматные крылышки с медово-соевым соусом: универсальный рецепт для любого случая (видео)

Минимальный набор ингредиентов и простота приготовления делают крылышки идеальным угощением

Куриные крылышки в маринаде – универсальное блюдо, которое можно готовить в духовке, на гриле, в аэрогриле или даже на сковороде. Главное – выбрать правильные специи и продукты для маринада.

Мы предлагаем попробовать приготовить крылышки по рецепту блогерши ira_grebin. Благодаря насыщенному вкусу и хрустящей корочке они станут фаворитом на любом столе – будь то ужин в кругу семьи, пикник или просмотр любимого фильма с друзьями.

Ингредиенты:

Куриные крылышки 1 кг

Соль 1-1,5 ч.л.

Перец 1/4 ч.л.

Приправа к курице (без соли) 0,5 ч.л.

Сухой чеснок 1 ч.л.

Копченая паприка 0,5 ч.л.

Мед 1 ч.л.

Соевый соус 3-4 ст.л.

Как приготовить крылышки: