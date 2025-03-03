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Ароматные крылышки с медово-соевым соусом: универсальный рецепт для любого случая (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Куриные крылышки
Куриные крылышки. Фото Freepik

Минимальный набор ингредиентов и простота приготовления делают крылышки идеальным угощением

Куриные крылышки в маринаде – универсальное блюдо, которое можно готовить в духовке, на гриле, в аэрогриле или даже на сковороде. Главное – выбрать правильные специи и продукты для маринада.

Мы предлагаем попробовать приготовить крылышки по рецепту блогерши ira_grebin. Благодаря насыщенному вкусу и хрустящей корочке они станут фаворитом на любом столе – будь то ужин в кругу семьи, пикник или просмотр любимого фильма с друзьями.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки 1 кг
  • Соль 1-1,5 ч.л.
  • Перец 1/4 ч.л.
  • Приправа к курице (без соли) 0,5 ч.л.
  • Сухой чеснок 1 ч.л.
  • Копченая паприка 0,5 ч.л.
  • Мед 1 ч.л.
  • Соевый соус 3-4 ст.л.

Как приготовить крылышки:

  1. Маринад хорошо распределить по крылышкам, втирая его в мясо.
  2. Оставить мариноваться на 30-60 минут.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут (в зависимости от духовки). Также такие крылышки можно готовить на гриле, в аэрогриле или на сковородке.
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#Рецепты #Маринад #Куриные крылышки #Крылышки