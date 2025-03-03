Ароматные крылышки с медово-соевым соусом: универсальный рецепт для любого случая (видео)
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Минимальный набор ингредиентов и простота приготовления делают крылышки идеальным угощением
Куриные крылышки в маринаде – универсальное блюдо, которое можно готовить в духовке, на гриле, в аэрогриле или даже на сковороде. Главное – выбрать правильные специи и продукты для маринада.
Мы предлагаем попробовать приготовить крылышки по рецепту блогерши ira_grebin. Благодаря насыщенному вкусу и хрустящей корочке они станут фаворитом на любом столе – будь то ужин в кругу семьи, пикник или просмотр любимого фильма с друзьями.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки 1 кг
- Соль 1-1,5 ч.л.
- Перец 1/4 ч.л.
- Приправа к курице (без соли) 0,5 ч.л.
- Сухой чеснок 1 ч.л.
- Копченая паприка 0,5 ч.л.
- Мед 1 ч.л.
- Соевый соус 3-4 ст.л.
Как приготовить крылышки:
- Маринад хорошо распределить по крылышкам, втирая его в мясо.
- Оставить мариноваться на 30-60 минут.
- Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут (в зависимости от духовки). Также такие крылышки можно готовить на гриле, в аэрогриле или на сковородке.