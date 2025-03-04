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Діти не здогадаються, що в цих панкейках нема цукру: рецепт смачного сніданку (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Золотисті панкейки без цукру
Золотисті панкейки без цукру. Фото Freepik

Смачний та корисний сніданок

Чи можливо приготувати смачні, солодкі панкейки без цукру? Так, і цей рецепт – яскраве тому підтвердження.

Блогерка vika_marchenko показала, як приготувати ароматні бананові панкейки, які сподобаються навіть найвибагливішим маленьким гурманам. Секрет полягає у використанні стиглого банана, який додає природну солодкість та кремову текстуру. Ці панкейки – ідеальний варіант для здорового та смачного сніданку, який точно здивує вашу родину.

Інгредієнти:

  • банан стиглий 2 шт.
  • яйце 1 шт.
  • молоко 200 г
  • олія 3 ст.л.
  • борошно 170 г
  • розпушувач 0.5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Банан розімʼяти виделкою в пюре, додати яйце і перемішати
  2. Додати по черзі молоко, олію, просіяне борошно з розпушувачем і перемішати. Тісто має бути як густа сметана.
  3. Смажити на сухій сковорідці з двох боків до золотистого кольору.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Панкейкі