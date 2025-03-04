Діти не здогадаються, що в цих панкейках нема цукру: рецепт смачного сніданку (відео)

Смачний та корисний сніданок

Чи можливо приготувати смачні, солодкі панкейки без цукру? Так, і цей рецепт – яскраве тому підтвердження.

Блогерка vika_marchenko показала, як приготувати ароматні бананові панкейки, які сподобаються навіть найвибагливішим маленьким гурманам. Секрет полягає у використанні стиглого банана, який додає природну солодкість та кремову текстуру. Ці панкейки – ідеальний варіант для здорового та смачного сніданку, який точно здивує вашу родину.

Інгредієнти:

банан стиглий 2 шт.

яйце 1 шт.

молоко 200 г

олія 3 ст.л.

борошно 170 г

розпушувач 0.5 ч.л.

Спосіб приготування: