Діти не здогадаються, що в цих панкейках нема цукру: рецепт смачного сніданку (відео)
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Смачний та корисний сніданок
Чи можливо приготувати смачні, солодкі панкейки без цукру? Так, і цей рецепт – яскраве тому підтвердження.
Блогерка vika_marchenko показала, як приготувати ароматні бананові панкейки, які сподобаються навіть найвибагливішим маленьким гурманам. Секрет полягає у використанні стиглого банана, який додає природну солодкість та кремову текстуру. Ці панкейки – ідеальний варіант для здорового та смачного сніданку, який точно здивує вашу родину.
Інгредієнти:
- банан стиглий 2 шт.
- яйце 1 шт.
- молоко 200 г
- олія 3 ст.л.
- борошно 170 г
- розпушувач 0.5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Банан розімʼяти виделкою в пюре, додати яйце і перемішати
- Додати по черзі молоко, олію, просіяне борошно з розпушувачем і перемішати. Тісто має бути як густа сметана.
- Смажити на сухій сковорідці з двох боків до золотистого кольору.