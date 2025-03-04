Укр

Дети не догадаются, что в этих панкейках нет сахара: рецепт вкусного завтрака (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Золотые панкейки без сахара
Золотые панкейки без сахара. Фото Freepik

Вкусный и полезный завтрак

Можно ли приготовить вкусные, сладкие панкейки без сахара? Да, и этот рецепт – яркое тому подтверждение.

Блогерша vika_marchenko показала, как приготовить ароматные банановые панкейки, которые понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам. Секрет заключается в использовании спелого банана, придающего природную сладость и кремовую текстуру. Эти панкейки – идеальный вариант для здорового и вкусного завтрака, который удивит вашу семью.

Ингредиенты:

  • банан спелый 2 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • молоко 200 г
  • масло 3 ст.л.
  • мука 170 г
  • разрыхлитель 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Банан размять вилкой в пюре, добавить яйцо и перемешать.
  2. Добавить поочередно молоко, масло, просеянную муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто должно быть как густая сметана.
  3. Жарить на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Теги:
#Рецепты #Выпечка #Панкейки