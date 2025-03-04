Дети не догадаются, что в этих панкейках нет сахара: рецепт вкусного завтрака (видео)
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Вкусный и полезный завтрак
Можно ли приготовить вкусные, сладкие панкейки без сахара? Да, и этот рецепт – яркое тому подтверждение.
Блогерша vika_marchenko показала, как приготовить ароматные банановые панкейки, которые понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам. Секрет заключается в использовании спелого банана, придающего природную сладость и кремовую текстуру. Эти панкейки – идеальный вариант для здорового и вкусного завтрака, который удивит вашу семью.
Ингредиенты:
- банан спелый 2 шт.
- яйцо 1 шт.
- молоко 200 г
- масло 3 ст.л.
- мука 170 г
- разрыхлитель 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
- Банан размять вилкой в пюре, добавить яйцо и перемешать.
- Добавить поочередно молоко, масло, просеянную муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто должно быть как густая сметана.
- Жарить на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.