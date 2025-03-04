Дети не догадаются, что в этих панкейках нет сахара: рецепт вкусного завтрака (видео)

Вкусный и полезный завтрак

Можно ли приготовить вкусные, сладкие панкейки без сахара? Да, и этот рецепт – яркое тому подтверждение.

Блогерша vika_marchenko показала, как приготовить ароматные банановые панкейки, которые понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам. Секрет заключается в использовании спелого банана, придающего природную сладость и кремовую текстуру. Эти панкейки – идеальный вариант для здорового и вкусного завтрака, который удивит вашу семью.

Ингредиенты:

банан спелый 2 шт.

яйцо 1 шт.

молоко 200 г

масло 3 ст.л.

мука 170 г

разрыхлитель 0.5 ч.л.

Способ приготовления: