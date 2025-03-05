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Цю вечерю ви приготуєте за 5 хвилин: рецепт смачної пасти з креветками (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Паста з креветками
Паста з креветками. Фото Колаж "Телеграф"

Вишукана страва за лічені хвилини

Наприкінці важкого дня не хочеться довго возитись на кухні, але це не скасовує бажання з'їсти чогось ситного та смачного. В такому випадку в пригоді стане цей рецепт пасти Орзо с креветками у вершковому соусі. Готується вона напрочуд легко та швидко. Достатньо поступово змішати всі інгредієнти на пательні та трохи почекати, поки страва буде готова. За 5 хвилин вже можна насолоджуватись повноцінною смачною вечерею.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка mariiam_foodblog у TikTok.

Інгредієнти:

  • Крем-сир — 175 г.
  • Креветка чищена — 200 г.
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Вершкове масло — 50 г.
  • Паста Орзо — 300 г.
  • Вода, бульйон або вершки — щоб покривало пасту.
  • Спеції — на смак
  • Пармезан — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Креветки обсмажуємо на гарячий пательні з додаванням вершкового масла та часнику.
  2. Додаємо крем-сир, перемішуємо та додаємо воду, бульйон або вершки.
  3. Висипаємо пасту Орзо та рівномірно розподіляємо, додаємо спеції на смак, накриваємо кришкою та залишаємо на 5 хвилин.
  4. Посипаємо тертим пармезаном та смакуємо.
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#Рецепти #Креветки #Паста