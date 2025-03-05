Цю вечерю ви приготуєте за 5 хвилин: рецепт смачної пасти з креветками (відео)
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Вишукана страва за лічені хвилини
Наприкінці важкого дня не хочеться довго возитись на кухні, але це не скасовує бажання з'їсти чогось ситного та смачного. В такому випадку в пригоді стане цей рецепт пасти Орзо с креветками у вершковому соусі. Готується вона напрочуд легко та швидко. Достатньо поступово змішати всі інгредієнти на пательні та трохи почекати, поки страва буде готова. За 5 хвилин вже можна насолоджуватись повноцінною смачною вечерею.
Рецептом цієї страви поділилась блогерка mariiam_foodblog у TikTok.
Інгредієнти:
- Крем-сир — 175 г.
- Креветка чищена — 200 г.
- Часник — 2-3 зубчики
- Вершкове масло — 50 г.
- Паста Орзо — 300 г.
- Вода, бульйон або вершки — щоб покривало пасту.
- Спеції — на смак
- Пармезан — 100 г.
Спосіб приготування:
- Креветки обсмажуємо на гарячий пательні з додаванням вершкового масла та часнику.
- Додаємо крем-сир, перемішуємо та додаємо воду, бульйон або вершки.
- Висипаємо пасту Орзо та рівномірно розподіляємо, додаємо спеції на смак, накриваємо кришкою та залишаємо на 5 хвилин.
- Посипаємо тертим пармезаном та смакуємо.