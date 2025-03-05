Цю вечерю ви приготуєте за 5 хвилин: рецепт смачної пасти з креветками (відео)

Вишукана страва за лічені хвилини

Наприкінці важкого дня не хочеться довго возитись на кухні, але це не скасовує бажання з'їсти чогось ситного та смачного. В такому випадку в пригоді стане цей рецепт пасти Орзо с креветками у вершковому соусі. Готується вона напрочуд легко та швидко. Достатньо поступово змішати всі інгредієнти на пательні та трохи почекати, поки страва буде готова. За 5 хвилин вже можна насолоджуватись повноцінною смачною вечерею.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка mariiam_foodblog у TikTok.

Інгредієнти:

Крем-сир — 175 г.

Креветка чищена — 200 г.

Часник — 2-3 зубчики

Вершкове масло — 50 г.

Паста Орзо — 300 г.

Вода, бульйон або вершки — щоб покривало пасту.

Спеції — на смак

Пармезан — 100 г.

Спосіб приготування: