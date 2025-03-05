Этот ужин вы приготовите за 5 минут: рецепт вкусной пасты с креветками (видео)

Изысканное блюдо за считанные минуты

В конце тяжелого дня не хочется долго возиться на кухне, но это не отменяет желания съесть чего-нибудь сытного и вкусного. В таком случае пригодится этот рецепт пасты Орзо с креветками в сливочном соусе. Готовится она удивительно легко и быстро. Достаточно поочередно смешать все ингредиенты на сковороде и подождать немного, пока блюдо будет готово. Через 5 минут уже можно наслаждаться полноценным вкусным ужином.

Рецептом этого блюда поделилась блогер mariiam_foodblog в TikTok.

Ингредиенты:

Крем-сыр – 175 г.

Креветка чищеная – 200 г.

Чеснок — 2-3 зубчика

Сливочное масло – 50 г.

Паста Орзо — 300 г.

Вода, бульон или сливки – чтобы жидкость покрывала пасту

Специи – по вкусу

Пармезан — 100 г.

Способ приготовления: