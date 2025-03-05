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Этот ужин вы приготовите за 5 минут: рецепт вкусной пасты с креветками (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Паста с креветками
Паста с креветками. Фото Коллаж "Телеграф"

Изысканное блюдо за считанные минуты

В конце тяжелого дня не хочется долго возиться на кухне, но это не отменяет желания съесть чего-нибудь сытного и вкусного. В таком случае пригодится этот рецепт пасты Орзо с креветками в сливочном соусе. Готовится она удивительно легко и быстро. Достаточно поочередно смешать все ингредиенты на сковороде и подождать немного, пока блюдо будет готово. Через 5 минут уже можно наслаждаться полноценным вкусным ужином.

Рецептом этого блюда поделилась блогер mariiam_foodblog в TikTok.

Ингредиенты:

  • Крем-сыр – 175 г.
  • Креветка чищеная – 200 г.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Сливочное масло – 50 г.
  • Паста Орзо — 300 г.
  • Вода, бульон или сливки – чтобы жидкость покрывала пасту
  • Специи – по вкусу
  • Пармезан — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Креветки обжариваем на разогретой сковороде с добавлением сливочного масла и чеснока.
  2. Добавляем крем-сыр, перемешиваем и добавляем воду, бульон или сливки.
  3. Высыпаем пасту Орзо и равномерно распределяем, добавляем специи по вкусу, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
  4. Посыпаем тертым пармезаном и можно есть.
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#Рецепты #Креветки #Паста