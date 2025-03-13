Ці запечені овочі зможуть замінити салат: як їх приготувати (відео)

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Запечені овочі – це простий, корисний і неймовірно смачний спосіб приготування улюблених продуктів. Завдяки запіканню вони зберігають максимум вітамінів, набувають насиченого смаку та апетитної золотистої скоринки. Таку страву можна їсти самостійно, як легкий перекус, або подавати як гарнір до риби, м’яса чи бобових.

Овочі можна запікати у відкритому вигляді для отримання хрусткої скоринки або в рукаві, щоб зробити їх особливо ніжними та соковитими. А якщо додати до них м’ясо та запекти все разом, вийде ситна й ароматна страва, яка не потребує багато часу на приготування. Мінімум зусиль – і у вас на столі яскраве, корисне та апетитне частування для всієї родини! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "darria.nechai".

Як смачно запекти овочі

Інгредієнти:

капуста;

морква;

гриби;

цибуля;

броколі;

цвітна капуста;

перець;

кабачки;

Інгредієнти для маринаду:

олія – 4 ч.л. (можете збільшувати від кількості овочів);

соєвий соус – 2 ч. л.;

паприка, часник сушений, базилік, орегано, тимʼян сушені – за смаком;

гірчиця в зернах – 0,5 ч. л.;

сік лимону – 1/4 шт.;

Спосіб приготування:

1.Овочі нарізати на зручні шматочки.

2.Поєднати інгредієнти для маринаду.

3.Овочі викласти на деко, застелене пергаментом.

4.Полити зверху маринадом.

5.Все перемішати та залишити промаринуватись на 10 хвилин.

6.Запікати 15 хвилин за температури 200 градусів.