Эти запеченные овощи смогут заменить салат: как их приготовить (видео)
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Полезно, доступно, бюджетно, аппетитно
Запеченные овощи – это простой, полезный и невероятно вкусный способ приготовления любимых продуктов. Благодаря запеканию они сохраняют максимум витаминов, приобретают насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Такое блюдо можно есть самостоятельно, как легкий перекус, или подавать в качестве гарнира к рыбе, мясу или бобовым.
Овощи можно запекать в открытом виде для получения хрустящей корочки или в рукаве, чтобы сделать их особенно нежными и сочными. А если добавить к ним мясо и запечь все вместе, получится сытное и ароматное блюдо, не требующее много времени на приготовление. Минимум усилий – и у вас на столе яркое, полезное и аппетитное угощение для всей семьи! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "darria.nechai".
Как вкусно запечь овощи
Ингредиенты:
- капуста;
- морковь;
- грибы;
- лук;
- брокколи;
- цветная капуста;
- перец;
- кабачки;
Ингредиенты для маринада:
- масло – 4 ч.л. (можете увеличивать количество овощей);
- соевый соус – 2 ч. л.;
- паприка, чеснок сушеный, базилик, орегано, темьян сушеные – по вкусу;
- горчица в зернах – 0,5 ч. л.;
- сок лимона – 1/4 шт.;
Способ приготовления:
1.Овощи нарезать на удобные кусочки.
2.Соединить ингредиенты для маринада.
3.Овощи выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Полить сверху маринадом.
5. Все перемешать и оставить промариноваться на 10 минут.
6. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.