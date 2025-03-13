Эти запеченные овощи смогут заменить салат: как их приготовить (видео)

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Запеченные овощи – это простой, полезный и невероятно вкусный способ приготовления любимых продуктов. Благодаря запеканию они сохраняют максимум витаминов, приобретают насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Такое блюдо можно есть самостоятельно, как легкий перекус, или подавать в качестве гарнира к рыбе, мясу или бобовым.

Овощи можно запекать в открытом виде для получения хрустящей корочки или в рукаве, чтобы сделать их особенно нежными и сочными. А если добавить к ним мясо и запечь все вместе, получится сытное и ароматное блюдо, не требующее много времени на приготовление. Минимум усилий – и у вас на столе яркое, полезное и аппетитное угощение для всей семьи! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "darria.nechai".

Как вкусно запечь овощи

Ингредиенты:

капуста;

морковь;

грибы;

лук;

брокколи;

цветная капуста;

перец;

кабачки;

Ингредиенты для маринада:

масло – 4 ч.л. (можете увеличивать количество овощей);

соевый соус – 2 ч. л.;

паприка, чеснок сушеный, базилик, орегано, темьян сушеные – по вкусу;

горчица в зернах – 0,5 ч. л.;

сок лимона – 1/4 шт.;

Способ приготовления:

1.Овощи нарезать на удобные кусочки.

2.Соединить ингредиенты для маринада.

3.Овощи выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Полить сверху маринадом.

5. Все перемешать и оставить промариноваться на 10 минут.

6. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.