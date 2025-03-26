Вам не доведеться довго замішувати тісто – ось як швидко приготувати пиріжки (відео)
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Дуже смачна випічка
Швидкі пиріжки з зеленню та яйцем – це чудовий варіант для смачного й простого сніданку або перекусу. Вони готуються без дріжджів, на кефірному тісті, тому виходять м’якими, пишними та дуже ароматними. Начинка зі свіжої зеленої цибулі та варених яєць додає їм ніжного смаку та апетитного аромату.
Цей рецепт стане в нагоді, коли хочеться приготувати щось домашнє, але немає часу на довге замішування та очікування. Тісто не потребує розкачування – пиріжки просто смажаться на сковороді, немов оладки. А ще вони чудово поєднуються зі сметаною або улюбленим соусом. Рецептом поділилася блогерка Оксана Дорош.
Тісто:
- борошно 200 г
- кефір 200 мл
- яйце 1 шт
- сіль 1/2 ч. л.
- цукор 1/2 ч. л.
- сода 1/2 ч. л.
Начинка:
- яйця 3-4 шт.
- зелена цибуля 40 г
Приготування:
- У глибоку миску вбийте одне яйце, всипте трохи цукру та солі, ретельно збийте виделкою.
- Кефір нагрійте до теплого стану, влийте його в яєчну суміш, додайте соду, перемішайте. Соду гасити оцтом не потрібно. Через кілька хвилин сода увійде в реакцію з кефіром, і суміш стане пишною.
- Борошно просійте через сито, додайте до кефіру. Масу ретельно перемішайте до однорідності. Має вийти густе тісто, як на оладки.
- Тісто відставте убік, а за цей час приготуйте начинку. Яйця заздалегідь відваріть, почистіть, наріжте кубиком середнього розміру. Зелену цибулю промийте, наріжте дрібними кільцями та з яйцями додайте в тісто. Ретельно перемішайте.
- Сковорідку нагрійте, влийте кілька ложок олії. Масу наберіть столовою ложкою, викладіть у гарячу олію. Смажте пиріжки на середньому вогні під кришкою приблизно по 1,5 хвилини з кожної сторони. Пиріжки в період смаження збільшаться в розмірі та добре піднімуться.