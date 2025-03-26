Вам не доведеться довго замішувати тісто – ось як швидко приготувати пиріжки (відео)

Дуже смачна випічка

Швидкі пиріжки з зеленню та яйцем – це чудовий варіант для смачного й простого сніданку або перекусу. Вони готуються без дріжджів, на кефірному тісті, тому виходять м’якими, пишними та дуже ароматними. Начинка зі свіжої зеленої цибулі та варених яєць додає їм ніжного смаку та апетитного аромату.

Цей рецепт стане в нагоді, коли хочеться приготувати щось домашнє, але немає часу на довге замішування та очікування. Тісто не потребує розкачування – пиріжки просто смажаться на сковороді, немов оладки. А ще вони чудово поєднуються зі сметаною або улюбленим соусом. Рецептом поділилася блогерка Оксана Дорош.

Тісто:

борошно 200 г

кефір 200 мл

яйце 1 шт

сіль 1/2 ч. л.

цукор 1/2 ч. л.

сода 1/2 ч. л.

Начинка:

яйця 3-4 шт.

зелена цибуля 40 г

Приготування: