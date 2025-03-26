Вам не придется долго замешивать тесто – вот как быстро приготовить пирожки (видео)
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Очень вкусная выпечка
Быстрые пирожки с зеленью и яйцом – это отличный вариант для вкусного и простого завтрака или перекуса. Они готовятся без дрожжей, на кефирном тесте, поэтому получаются мягкими, пышными и очень ароматными. Начинка из свежего зеленого лука и вареных яиц придает им нежный вкус и аппетитный аромат.
Этот рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то домашнее, но нет времени на долгое замешивание и ожидание. Тесто не требует раскачки – пирожки просто жарятся на сковороде, словно оладьи. А еще вкуснее их есть со сметаной или любимым соусом. Рецептом поделилась блогерша Оксана Дорош.
Тесто:
- мука 200 г
- кефир 200 мл
- яйцо 1 шт
- соль 1/2 ч. л.
- сахар 1/2 ч. л.
- сода 1/2 ч. л.
Начинка:
- яйца 3-4 шт.
- зеленый лук 40 г
Приготовление:
- В глубокую миску вбейте одно яйцо, всыпьте немного сахара и соли, тщательно взбейте вилкой.
- Нагрейте кефир до теплого состояния, влейте его в яичную смесь, добавьте соду, перемешайте. Соду гасить уксусом не нужно. Через несколько минут сода войдет в реакцию с кефиром и смесь станет пышной.
- Муку просейте через сито, добавьте в кефир. Массу тщательно перемешайте до однородности. Должно получиться густое тесто, как на оладьи.
- Тесто отставьте в сторону, а за это время приготовьте начинку. Яйца предварительно отварите, почистите, нарежьте кубиком среднего размера. Зеленый лук промойте, нарежьте мелкими колечками и с яйцами добавьте в тесто. Тщательно перемешайте.
- Сковороду нагрейте, влейте несколько ложек растительного масла. Массу наберите столовой ложкой, выложите в горячее растительное масло. Жарьте пирожки на среднем огне под крышкой примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Пирожки в период жарки увеличатся в размере и хорошо поднимутся.