Вам не придется долго замешивать тесто – вот как быстро приготовить пирожки (видео)

Очень вкусная выпечка

Быстрые пирожки с зеленью и яйцом – это отличный вариант для вкусного и простого завтрака или перекуса. Они готовятся без дрожжей, на кефирном тесте, поэтому получаются мягкими, пышными и очень ароматными. Начинка из свежего зеленого лука и вареных яиц придает им нежный вкус и аппетитный аромат.

Этот рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-то домашнее, но нет времени на долгое замешивание и ожидание. Тесто не требует раскачки – пирожки просто жарятся на сковороде, словно оладьи. А еще вкуснее их есть со сметаной или любимым соусом. Рецептом поделилась блогерша Оксана Дорош.

Тесто:

мука 200 г

кефир 200 мл

яйцо 1 шт

соль 1/2 ч. л.

сахар 1/2 ч. л.

сода 1/2 ч. л.

Начинка:

яйца 3-4 шт.

зеленый лук 40 г

Приготовление: