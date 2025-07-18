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Сніданок за 10 хвилин: рецепт екзотичної угорської намазки на бутерброди

Автор
Наталя Граковська
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Від таких бутербродів ніхто не відмовиться
Від таких бутербродів ніхто не відмовиться. Фото shuba.life

Страва виходить дуже ситною та смачною

Ми розповідали, як готувати просту сирну намазку з солоним огірочком. Наступний рецепт буде дещо складнішим, але й результат вас очікує — неперевершений.

Кьорезет — традиційна угорська закуска з сиром й паприкою. Нею можна перекушувати з бутербродом або домашніми чипсами. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 400 г
  • Масло вершкове — 100 г
  • Часник, зубчики — 3 шт.
  • Гірчиця медова — 2 ч. л.
  • Петрушка, гілочка — 2 шт.
  • Кріп, гілочка — 2 шт.
  • Сметана 20% — 3 ст. л.
  • Цибуля жовта ріпчаста — 1/4 шт.
  • Паприка мелена — 1 ст. л.
  • Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Сир викладаємо у миску й перетираємо виделкою. Не повинно залишитись грудочок.
  2. Подрібнюємо на тертці або четвертину великої ріпчастої цибулі, або половину маленької. Так саме подрібнюємо часник. Додаємо у сирну суміш терту цибулю й часник разом із соком.
  3. Миємо, сушимо та дрібно кришимо зелень. Додаємо разом із гірчицею, паприкою й сіллю. Ретельно перемішуємо.
  4. Додаємо розм’якшене, але не розтоплене вершкове масло й сметану. Знову перемішуємо.

Така намазка три доби зберігається в скляній банці у холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні бейгли.

Теги:
#Рецепти #Бутерброди #намазка