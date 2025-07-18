Завтрак за 10 минут: рецепт экзотической венгерской намазки на бутерброды

Блюдо получается очень сытным и вкусным

Мы рассказывали, как готовить простую творожную намазку с соленым огурчиком. Следующий рецепт будет несколько сложнее, но и результат вас ожидает – непревзойденный.

Керезет – традиционная венгерская закуска с сыром и паприкой. Ею можно перекусывать с бутербродом или домашними чипсами. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Творог — 400 г

Масло сливочное — 100 г

Чеснок, зубчики – 3 шт.

Горчица медовая – 2 ч. л.

Петрушка, веточка – 2 шт.

Укроп, веточка – 2 шт.

Сметана 20% — 3 ст. л.

Лук желтый репчатый — 1/4 шт.

Паприка молотая – 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Творог выкладываем в миску и перетираем вилкой. Не должно остаться комочков. Измельчаем на терке или четверть крупного репчатого лука или половину маленького. Так же измельчаем чеснок. Добавляем в творожную смесь тертый лук и чеснок вместе с соком. Моем, сушим и мелко крошим зелень. Добавляем вместе с горчицей, паприкой и солью. Тщательно перемешиваем. Добавляем размягченное, но не растопленное сливочное масло и сметану. Снова перемешиваем.

Такая намазка трое суток хранится в стеклянной банке в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные бейглы.