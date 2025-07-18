Завтрак за 10 минут: рецепт экзотической венгерской намазки на бутерброды
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Блюдо получается очень сытным и вкусным
Мы рассказывали, как готовить простую творожную намазку с соленым огурчиком. Следующий рецепт будет несколько сложнее, но и результат вас ожидает – непревзойденный.
Керезет – традиционная венгерская закуска с сыром и паприкой. Ею можно перекусывать с бутербродом или домашними чипсами. Рецептом разделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Творог — 400 г
- Масло сливочное — 100 г
- Чеснок, зубчики – 3 шт.
- Горчица медовая – 2 ч. л.
- Петрушка, веточка – 2 шт.
- Укроп, веточка – 2 шт.
- Сметана 20% — 3 ст. л.
- Лук желтый репчатый — 1/4 шт.
- Паприка молотая – 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Творог выкладываем в миску и перетираем вилкой. Не должно остаться комочков.
- Измельчаем на терке или четверть крупного репчатого лука или половину маленького. Так же измельчаем чеснок. Добавляем в творожную смесь тертый лук и чеснок вместе с соком.
- Моем, сушим и мелко крошим зелень. Добавляем вместе с горчицей, паприкой и солью. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем размягченное, но не растопленное сливочное масло и сметану. Снова перемешиваем.
Такая намазка трое суток хранится в стеклянной банке в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные бейглы.