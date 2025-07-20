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Ця свіжа намазка замінить всі магазинні закуски: бюджетний рецепт пікантних бутербродів на всі випадки життя

Автор
Марія Швець
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Автор
Огіркова намазка на бутерброди
Огіркова намазка на бутерброди

Таку смакоту дуже просто приготувати

Ми ділились рецептом красивого горіхового салату. Однак іноді перекусити потрібно швидко, і не хочеться витрачати багато сил.

В такому випадку стане в пригоді наступний рецепт. Як приготувати смачну намазку, розповіли на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

  • 2 великих свіжих огірки
  • 1-2 зубчики часнику
  • 200 г кислого вершкового сиру
  • Сіль і перець за смаком
  • 1-2 ст. л. оливкової олії
  • свіжа зелень

Спосіб приготування:

  1. Очистіть та помийте огірки та інші овочі. З огірків краще зняти шкірку, щоб паштет не гірчив.
  2. Наріжте огірки кубиками або тонкими кружальцями. Часник подрібніть або натріть на тертці.
  3. З'єднайте подрібнені огірки, часник, вершковий сир, сіль, перець і зелень за смаком у блендері або кухонному комбайні. Збийте масу до однорідності.
  4. Додайте оливкову олію і збийте до отримання паштету з однорідною консистенцією. Перекладіть паштет у миску і додайте за смаком ще трохи солі або перцю, якщо це потрібно.

Подавайте огірковий паштет на злегка підсмаженому на сухій сковороді хлібі або на магазинних хлібцях. Можна також подавати його з овочами або як соус для салатів. Приміром, ми ділились цікавим рецептом салату з м’ясом, якому цей соус пасуватиме.

Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Огірки