Ця свіжа намазка замінить всі магазинні закуски: бюджетний рецепт пікантних бутербродів на всі випадки життя
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Таку смакоту дуже просто приготувати
Ми ділились рецептом красивого горіхового салату. Однак іноді перекусити потрібно швидко, і не хочеться витрачати багато сил.
В такому випадку стане в пригоді наступний рецепт. Як приготувати смачну намазку, розповіли на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 2 великих свіжих огірки
- 1-2 зубчики часнику
- 200 г кислого вершкового сиру
- Сіль і перець за смаком
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- свіжа зелень
Спосіб приготування:
- Очистіть та помийте огірки та інші овочі. З огірків краще зняти шкірку, щоб паштет не гірчив.
- Наріжте огірки кубиками або тонкими кружальцями. Часник подрібніть або натріть на тертці.
- З'єднайте подрібнені огірки, часник, вершковий сир, сіль, перець і зелень за смаком у блендері або кухонному комбайні. Збийте масу до однорідності.
- Додайте оливкову олію і збийте до отримання паштету з однорідною консистенцією. Перекладіть паштет у миску і додайте за смаком ще трохи солі або перцю, якщо це потрібно.
Подавайте огірковий паштет на злегка підсмаженому на сухій сковороді хлібі або на магазинних хлібцях. Можна також подавати його з овочами або як соус для салатів. Приміром, ми ділились цікавим рецептом салату з м’ясом, якому цей соус пасуватиме.