Ця свіжа намазка замінить всі магазинні закуски: бюджетний рецепт пікантних бутербродів на всі випадки життя

Таку смакоту дуже просто приготувати

Ми ділились рецептом красивого горіхового салату. Однак іноді перекусити потрібно швидко, і не хочеться витрачати багато сил.

В такому випадку стане в пригоді наступний рецепт. Як приготувати смачну намазку, розповіли на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

2 великих свіжих огірки

1-2 зубчики часнику

200 г кислого вершкового сиру

Сіль і перець за смаком

1-2 ст. л. оливкової олії

свіжа зелень

Спосіб приготування:

Очистіть та помийте огірки та інші овочі. З огірків краще зняти шкірку, щоб паштет не гірчив. Наріжте огірки кубиками або тонкими кружальцями. Часник подрібніть або натріть на тертці. З'єднайте подрібнені огірки, часник, вершковий сир, сіль, перець і зелень за смаком у блендері або кухонному комбайні. Збийте масу до однорідності. Додайте оливкову олію і збийте до отримання паштету з однорідною консистенцією. Перекладіть паштет у миску і додайте за смаком ще трохи солі або перцю, якщо це потрібно.

Подавайте огірковий паштет на злегка підсмаженому на сухій сковороді хлібі або на магазинних хлібцях. Можна також подавати його з овочами або як соус для салатів. Приміром, ми ділились цікавим рецептом салату з м’ясом, якому цей соус пасуватиме.