Эта свежая намазка заменит все магазинные закуски: бюджетный рецепт пикантных бутербродов на все случаи жизни
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Такие вкусности очень просто приготовить
Мы делились рецептом красивого орехового салата. Однако иногда перекусить нужно быстро и не хочется тратить много сил.
В таком случае пригодится следующий рецепт. Как приготовить вкусную намазку, рассказали на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- 2 больших свежих огурца
- 1-2 зубчика чеснока
- 200 г кислого сливочного сыра
- Соль и перец по вкусу
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- свежая зелень
Способ приготовления:
- Очистите и промойте огурцы и другие овощи. С огурцов лучше снять шкурку, чтобы паштет не горчил.
- Нарежьте огурцы кубиками или тонкими кружочками. Чеснок измельчите или натрите на терке.
- Соедините измельченные огурцы, чеснок, сливочный творог, соль, перец и зелень по вкусу в блендере или кухонном комбайне. Взбейте массу до однородности.
- Добавить оливковое масло и взбейте до получения паштета с однородной консистенцией. Переложите паштет в миску и добавьте по вкусу еще чуть-чуть соли или перца, если это нужно.
Подавайте огуречный паштет на слегка поджаренном хлебе на сухой сковороде или на магазинных хлебцах. Можно подавать его с овощами или как соус для салатов. К примеру, мы делились интересным рецептом салата с мясом, которому этот соус подходит.