Укр

Эта свежая намазка заменит все магазинные закуски: бюджетный рецепт пикантных бутербродов на все случаи жизни

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Огуречная намазка на бутерброды
Огуречная намазка на бутерброды

Такие вкусности очень просто приготовить

Мы делились рецептом красивого орехового салата. Однако иногда перекусить нужно быстро и не хочется тратить много сил.

В таком случае пригодится следующий рецепт. Как приготовить вкусную намазку, рассказали на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • 2 больших свежих огурца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 200 г кислого сливочного сыра
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • свежая зелень

Способ приготовления:

  1. Очистите и промойте огурцы и другие овощи. С огурцов лучше снять шкурку, чтобы паштет не горчил.
  2. Нарежьте огурцы кубиками или тонкими кружочками. Чеснок измельчите или натрите на терке.
  3. Соедините измельченные огурцы, чеснок, сливочный творог, соль, перец и зелень по вкусу в блендере или кухонном комбайне. Взбейте массу до однородности.
  4. Добавить оливковое масло и взбейте до получения паштета с однородной консистенцией. Переложите паштет в миску и добавьте по вкусу еще чуть-чуть соли или перца, если это нужно.

Подавайте огуречный паштет на слегка поджаренном хлебе на сухой сковороде или на магазинных хлебцах. Можно подавать его с овощами или как соус для салатов. К примеру, мы делились интересным рецептом салата с мясом, которому этот соус подходит.

Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска #Огурцы