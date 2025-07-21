Борщ по-польськи з литовським присмаком. Чому імпорт овочів в Україну став вигідним

Вже у листопаді 2024-го в Україну везли овочі борщового набору

Ціна продуктів в Україні напряму́ залежить від ефективності ведення сільського господарства. І коли через аномальну спеку 2024 року ми втратили 30% врожаю картоплі і недобрали 10 млн тонн зернових, — це вдарило по кормовій базі тваринництва та птахівництва і призвело до зростання ціни молока.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що при збереженні попиту і зменшенні пропозиції продуктів ціни пішли вгору.

Як спосіб стримування цін економіст навів завезення картоплі та моркви з Польщі та Литви вже в листопаді 2024-го, оскільки динаміка цін борщового набору зробила вигідним імпорт овочів навіть за умов військової логістики і черг на кордоні. А якби не було імпорту, ціна би "валила" далі вгору, каже він.

— У наш споживчий кошик входить дорогий сегмент — м'ясо, риба, молокопродукти, сири. І дешевий — овочі, хліб, крупи, макарони, — пояснює експерт. — Наприклад, м'ясо у нас за рік при загальному зростанні [вартості] споживчого кошика на 14% виросло [у ціні] на 3-4%. Водночас овочі виросли в 2-2,5 разу, хліб — на 15%.

За його словами, відповідь про причини такого стану дуже проста.

— Чим ми бідніші — тим більше їмо хліба і картоплі, тобто дешевий сегмент. Чим багатші — тим більше м'яса і молокопродуктів, тобто дорогий. З падінням реальних доходів середній клас (який завжди називають основою будь-якої держави) почав економити на харчах і пішов у дешевий сегмент, де й так "сиділи" малозабезпечені. Тобто на овочі, крупи, макарони і хліб з'явився додатковий попит, при тому, що в дорогому сегменті попит щез, — каже Олег Пендзин.

Через нестачу грошей дорогий сегмент продуктів застиг у ціні, у той час як дешевий — виріс дуже потужно, що призвело до утворення перекосу.

— От рахуйте, — каже економіст. — Картопля в 2-2,5 разу виросла і далі зростання буде продовжуватися. Слава богу, імпорт трошки стримав ріст цін і наситив внутрішній ринок. Але середньостатистична українська сім'я витрачає на продукти більш як 50% свого бюджету. При цьому середньостатистична польська — витрачає від 12 до 18%. Подивіться, яка прірва, при тому, що у нас 27% у видатках сім'ї — комірне. І залежно від вікової групи сім'ї ділиться або на ліки, або на одяг і десь приблизно до 7-8% сімейного бюджету ми витрачаємо на логістику — транспорт і бензин, у кого є автомобіль.

Нагадаємо, Олег Пендзин пояснив "Телеграфу", хто 2025 року стане біднішим.