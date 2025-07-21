Борщ по-польски с литовским привкусом. Почему импорт овощей в Украину стал выгодным

Уже в ноябре 2024-го в Украину везли овощи борщового набора

Цена продуктов в Украине напрямую зависит от эффективности ведения сельского хозяйства. И когда из-за аномальной жары 2024 года мы потеряли 30% урожая картофеля и недобрали 10 млн тонн зерновых, это ударило по кормовой базе животноводства и птицеводства и привело к росту цены молока.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, что при сохранении спроса и уменьшении предложения продуктов цены пошли вверх.

В качестве средства сдерживания цен экономист привел завоз картофеля и моркови из Польши и Литвы уже в ноябре 2024-го, поскольку динамика цен борщевого набора сделала выгодным импорт овощей даже в условиях военной логистики и очередей на границе. А если бы не было импорта, цена бы "валила" дальше вверх, говорит он.

— В нашу потребительскую корзину входит дорогой сегмент — мясо, рыба, молокопродукты, сыры. И дешевый — овощи, хлеб, крупы, макароны, — объясняет эксперт. — Например, мясо у нас за год при общем росте [стоимости] потребительской корзины на 14% выросло [в цене] на 3-4%. В то же время овощи выросли в 2-2,5 раза, хлеб — на 15%.

По его словам, ответ о причинах такого состояния очень прост.

— Чем мы беднее — тем больше едим хлеба и картофеля, то есть дешевый сегмент. Чем богаче — тем больше мяса и молокопродуктов, то есть дорогой. С падением реальных доходов средний класс (который всегда называют основой любого государства) начал экономить на продовольствии и ушел в дешевый сегмент, где и так "сидели" малоимущие. То есть на овощи, крупы, макароны и хлеб появился дополнительный спрос, при том, что в дорогом сегменте спрос исчез, — говорит Олег Пендзин.

Из-за нехватки денег дорогой сегмент продуктов застыл в цене, в то время как дешевый вырос очень мощно, что привело к образованию перекоса.

— Вот считайте, — говорит экономист. — Картофель в 2-2,5 раза вырос и дальше рост будет продолжаться. Слава богу, импорт немного сдержал рост цен и насытил внутренний рынок. Но среднестатистическая украинская семья тратит на продукты более 50% своего бюджета. При этом среднестатистическая польская — тратит от 12 до 18%. Посмотрите какая пропасть, притом что у нас 27% в расходах семьи — оплата жилья. И в зависимости от возрастной группы семьи делится либо на лекарства, либо на одежду и примерно до 7-8% семейного бюджета мы тратим на логистику — транспорт и бензин, у кого есть автомобиль.

Напомним, Олег Пендзин объяснил "Телеграфу", кто в 2025 году станет беднее.