Змішайте кабачки з вівсянкою: рецепт оладок, які ви ще точно не готували

Дуже смачно та корисно

Зазвичай у кабачкові оладки додають борошно, щоб вони тримали форму та були пухкими. Але в цьому рецепті є цікава альтернатива — замість борошна використовується вівсянка. Вона не лише робить страву кориснішою, а й додає приємної текстури. Особливого смаку таким оладкам додає соус з солоним огірком.

Рецептом кабачків з вівсяними пластівцями поділились на YouTube-каналі Panna Lesia.

Інгредієнти:

Для оладок:

Вівсянка 1 склянка (10 ст. л.)

Кабачок 1 шт. (300 г)

Яйця 2 шт.

Кріп пара гілочок (половина для тіста, половина для соусу)

Чорний мелений перець, сіль до смаку

Для соусу:

Йогурт 300 мл.

Часник 1-2 зубчики

Солоний огірок 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець до смаку

Оливкова олія 1 ст. л.

Етапи приготування

Натріть один середній кабачок на великій тертці, не віджимаючи сік. Додайте до натертого кабачка склянку вівсяних пластівців і добре перемішайте, щоб вівсянка ввібрала рідину.

Додайте до кабачково-вівсяної суміші два яйця, сіль, чорний мелений перець та половину подрібненого кропу. Ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб вівсянка добре набухла, а маса досягла потрібної консистенції.

Як готувати кабачкові оладки з вівсянкою

Поки тісто настоюється, приготуйте соус. До йогурту додайте подрібнений солоний огірок, 1-2 подрібнених зубчики часнику, решту кропу, дрібку солі, перцю та столову ложку оливкової олії. Перемішайте все до однорідності.

Соус додає особливого смаку цій страві

Розігрійте сковорідку, додайте невелику кількість олії. Ложкою викладайте підготовлене тісто на сковорідку, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

Оладки з кабачка та вівсянки смажать на пательні

Викладіть готові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте їх гарячими разом з холодним соусом.