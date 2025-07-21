Смешайте кабачки с овсянкой: рецепт оладий, которые вы еще точно не готовили

Очень вкусно и полезно

Обычно в кабачковые оладьи добавляют муку, чтобы они держали форму и были пышными. Но в этом рецепте есть интересная альтернатива — вместо муки используется овсянка. Она не только делает блюдо полезнее, но и придает приятную текстуру. Особый вкус таким оладьям добавляет соус с соленым огурцом.

Рецептом кабачков с овсяными хлопьями поделились на YouTube-канале Panna Lesia.

Ингредиенты:

Для оладий:

Овсянка 1 стакан (10 ст. л.)

Кабачок 1 шт. (300 г)

Яйца 2 шт.

Укроп пара веточек (половина для теста, половина для соуса)

Черный молотый перец, соль по вкусу.

Для соуса:

Йогурт 300мл.

Чеснок 1-2 зубчика

Соленый огурец 1шт.

Соль, черный молотый перец по вкусу

Оливковое масло 1 ст. л.

Этапы приготовления

Натрите один средний кабачок на большой терке, не отжимая сок. Добавьте к натертому кабачку стакан овсяных хлопьев и хорошо перемешайте, чтобы овсянка впитала жидкость.

Добавьте в кабачково-овсяную смесь два яйца, соль, черный молотый перец и половину измельченного укропа. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы овсянка хорошо набухла, а масса достигла нужной консистенции.

Как готовить кабачковые оладьи с овсянкой.

Пока тесто настаивается, приготовьте соус. К йогурту добавьте измельченный соленый огурец, 1-2 измельченных зубчика чеснока, оставшийся укроп, щепотку соли, перца и столовую ложку оливкового масла. Перемешайте все до однородности.

Соус придает особый вкус этому блюду.

Разогрейте сковороду, добавьте небольшое количество растительного масла. Ложкой выкладывайте подготовленное тесто на сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Оладьи из кабачка и овсянки жарят на сковороде

Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте их горячими вместе с прохладным соусом.