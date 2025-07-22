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За цим рецептом мариновані огірки виходять смачніші за звичайні: секретний інгредієнт

Автор
Марія Швець
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Автор
Огірки з куркумою на зиму
Огірки з куркумою на зиму. Фото www.youtube.com

Незвичайні, але дуже смачні мариновані огірочки на зиму

Одні з найпопулярніших овочів для консервації – це огірки. Це не тільки чудовий додаток до різних гарнірів і салатів, це також чудова закуска. Огірки можна маринувати навіть із буряком, що вже говорити про класичні рецепти.

У цьому матеріалі пропонуємо приготувати огірки на зиму з куркумою. Смак огірків виходить дуже приємним, а колір яскравим.

Інгредієнти:

  • Вода 800 мл
  • Цукор 1 склянка
  • Сіль 2 ст.л
  • Оцет 9% 200 мл
  • Куркума 1 ч.л
  • Часник 5 зубчиків
  • Кріп і гірчиця в зернах по 1 ч.л. в банку

Приготування:

  1. Огірки ретельно миємо, відрізаємо хвостики, очищаємо від шкірки, розрізаємо вздовж на чотири частини.
  2. На дно банок викладаємо кріп, часник, одну чайну ложку гірчиці у зернах. Акуратно вкладаємо у банки огірки.
  3. Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор, куркуму та оцет. Даємо закипіти та знімаємо з вогню.
  4. Гарячим маринадом заливаємо банки, накриваємо кришками і ставимо стерилізуватися на 5-7 хвилин. Потім банки дістаємо, закочуємо, укутуємо до остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.

Теги:
#Рецепти #Огірки #Консервація