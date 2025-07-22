По этому рецепту маринованные огурцы получаются вкуснее обычных: секретный ингредиент

Необычные, но очень вкусные маринованные огурчики на зиму

Одни из самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Это не только великолепное дополнение к разным гарнирам и салатам, это также отличная закуска. Огурцы можно мариновать даже со свеклой, что уж говорить о классических рецептах.

В этом материале предлагаем приготовить огурцы на зиму с куркумой. Вкус огурцов получается очень приятным, а цвет ярким.

Ингредиенты :

Вода 800 мл

Сахар 1 стакан

Соль 2 ст.л

Уксус 9% 200 мл

Куркума 1 ч.л

Чеснок 5 зубчиков

Укроп и горчица в зернах по 1 ч.л. в банке

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Приготовление:

Огурцы тщательно моем, отрезаем хвостики, очищаем от кожуры, разрезаем вдоль четырех частей. На дно банок выкладываем укроп, чеснок, одну чайную ложку горчицы в зернах. Аккуратно вкладываем в банки огурцы. Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар, куркуму и уксус. Даем закипеть и снимаем с огня. Горячим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 5-7 минут. Затем банки достаем, закатываем, укутываем к остыванию.

Ранее Телеграф рассказывал, какие огурцы использовать для консервации этим летом.