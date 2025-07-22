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По этому рецепту маринованные огурцы получаются вкуснее обычных: секретный ингредиент

Автор
Мария Швец
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Автор
Огурцы с куркумой на зиму
Огурцы с куркумой на зиму. Фото www.youtube.com

Необычные, но очень вкусные маринованные огурчики на зиму

Одни из самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Это не только великолепное дополнение к разным гарнирам и салатам, это также отличная закуска. Огурцы можно мариновать даже со свеклой, что уж говорить о классических рецептах.

В этом материале предлагаем приготовить огурцы на зиму с куркумой. Вкус огурцов получается очень приятным, а цвет ярким.

Ингредиенты :

  • Вода 800 мл
  • Сахар 1 стакан
  • Соль 2 ст.л
  • Уксус 9% 200 мл
  • Куркума 1 ч.л
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Укроп и горчица в зернах по 1 ч.л. в банке

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно моем, отрезаем хвостики, очищаем от кожуры, разрезаем вдоль четырех частей.
  2. На дно банок выкладываем укроп, чеснок, одну чайную ложку горчицы в зернах. Аккуратно вкладываем в банки огурцы.
  3. Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар, куркуму и уксус. Даем закипеть и снимаем с огня.
  4. Горячим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 5-7 минут. Затем банки достаем, закатываем, укутываем к остыванию.

Ранее Телеграф рассказывал, какие огурцы использовать для консервации этим летом.

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#Рецепты #Огурцы #Консервация