По этому рецепту маринованные огурцы получаются вкуснее обычных: секретный ингредиент
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Необычные, но очень вкусные маринованные огурчики на зиму
Одни из самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Это не только великолепное дополнение к разным гарнирам и салатам, это также отличная закуска. Огурцы можно мариновать даже со свеклой, что уж говорить о классических рецептах.
В этом материале предлагаем приготовить огурцы на зиму с куркумой. Вкус огурцов получается очень приятным, а цвет ярким.
Ингредиенты :
- Вода 800 мл
- Сахар 1 стакан
- Соль 2 ст.л
- Уксус 9% 200 мл
- Куркума 1 ч.л
- Чеснок 5 зубчиков
- Укроп и горчица в зернах по 1 ч.л. в банке
Приготовление:
- Огурцы тщательно моем, отрезаем хвостики, очищаем от кожуры, разрезаем вдоль четырех частей.
- На дно банок выкладываем укроп, чеснок, одну чайную ложку горчицы в зернах. Аккуратно вкладываем в банки огурцы.
- Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар, куркуму и уксус. Даем закипеть и снимаем с огня.
- Горячим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 5-7 минут. Затем банки достаем, закатываем, укутываем к остыванию.
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