Танутиме в роті: рецепт приголомшливої олександрійської паски

Така випічка вийде навіть у початківця господині

Олександрійська паска — особлива великодня випічка. Це ідеальний рецепт для тих господарок, які вперше будуть пекти паску і хвилюються, що вона може не вийде.

Незважаючи дріжджове тісто, готується воно неймовірно просто і без зайвого клопоту. А результат того вартий — паска за рецептом Smachno.ua виходить дуже ароматною, м’якою і в міру вологою на смак.

Як приготувати олександрійську паску

Інгредієнти:

молоко – 1 л;

цукор – 1 кг;

дріжджі свіжі – 150 г;

яйця – 10 шт.;

борошно – 2 кг;

ванільний цукор – 2 – 3 пакетики;

сіль — 1 ч. л.;

родзинки – 200 р.

Спосіб приготування:

1. Яйця злегка збиваємо, масло ріжемо шматочками, змішуємо з теплим молоком, цукром, дріжджами та залишаємо в теплому місці на 8-12 годин, можна навіть на ніч.

2. Потім всипаємо сіль, запарені родзинки, ванільний цукор та борошно. Вимішуємо м’яке тісто, вмочуючи руки в соняшниковій олії.

3. Залишаємо тісто на годину-півтори, поки воно не збільшиться вдвічі.

Тісто має збільшитись в 2-3 рази

4. Заповнюємо 1/3 частину форм, чекаємо поки підійде майже до країв і випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Верх остиглих пасок змащуємо білковим кремом, прикрашаємо.

До речі, для паски відмінно підійде глазур, яка ніколи не покришиться. До того ж готується вона без білка та желатину.