Танутиме в роті: рецепт приголомшливої олександрійської паски
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15462
Така випічка вийде навіть у початківця господині
Олександрійська паска — особлива великодня випічка. Це ідеальний рецепт для тих господарок, які вперше будуть пекти паску і хвилюються, що вона може не вийде.
Незважаючи дріжджове тісто, готується воно неймовірно просто і без зайвого клопоту. А результат того вартий — паска за рецептом Smachno.ua виходить дуже ароматною, м’якою і в міру вологою на смак.
Як приготувати олександрійську паску
Інгредієнти:
- молоко – 1 л;
- цукор – 1 кг;
- дріжджі свіжі – 150 г;
- яйця – 10 шт.;
- борошно – 2 кг;
- ванільний цукор – 2 – 3 пакетики;
- сіль — 1 ч. л.;
- родзинки – 200 р.
Спосіб приготування:
1. Яйця злегка збиваємо, масло ріжемо шматочками, змішуємо з теплим молоком, цукром, дріжджами та залишаємо в теплому місці на 8-12 годин, можна навіть на ніч.
2. Потім всипаємо сіль, запарені родзинки, ванільний цукор та борошно. Вимішуємо м’яке тісто, вмочуючи руки в соняшниковій олії.
3. Залишаємо тісто на годину-півтори, поки воно не збільшиться вдвічі.
4. Заповнюємо 1/3 частину форм, чекаємо поки підійде майже до країв і випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Верх остиглих пасок змащуємо білковим кремом, прикрашаємо.
