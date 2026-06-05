Фарширована картопля з м’ясом та сиром: ситна вечеря, яку попросять приготувати знову (відео)
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Просто та смачно
Запечена картопля, начинена ароматною м'ясною підливою та покрита розплавленим сиром, має ефектний вигляд, але водночас готується без особливих зусиль. По суті, це повноцінна вечеря в одній "тарілці" з картоплі.
Рецептом поділилася кулінарний блогер ask_edith в Instagram, назвавши такий варіант фаршированої картоплі просто фантастичним.
Інгредієнти
- картопля велика — 2–4 штуки (або 5–8 середніх)
- фарш індичий або яловичий — 500 г
- консервовані томати — 1 банка
- морква — 1 штука
- цибуля ріпчаста — 1 штука
- кукурудза консервована — 150–200 г
- сир для запікання — 150–200 г
- вершкове масло — 20–30 г
- сіль, мелений перець — за смаком
- карі — за смаком
- копчена паприка — за смаком
Приготування
- Цибулю та моркву дрібно нарізати.
- На розігрітій пательні обсмажити овочі до м'якості.
- Додати кукурудзу та фарш. Готувати, помішуючи, доки м'ясо не змінить колір.
- Влити консервовані томати, приправити сіллю, перцем, карі та копченою паприкою. Тушкувати 5–7 хвилин на помірному вогні до легкого загустіння соусу.
- Картоплю добре вимити, наколоти виделкою у кількох місцях, змастити олією та запекти до м'якості за 200°C — близько 50–60 хвилин.
- Готову картоплю розрізати навпіл. Додати всередину трохи вершкового масла та трішки тертого сиру. Обережно розім'яти серединку виделкою, зберігаючи стінки цілими.
- Наповнити картоплю м'ясною начинкою, зверху щедро посипати тертим сиром.
- Запікати за 180°C ще 20 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.
Як і з чим подавати
Подавати гарячою одразу з духовки. Хорошим доповненням до фаршированої картоплі стане свіжий салат із огірків та помідорів або просто нарізані овочі. Також можна додати ложку сметани чи грецького йогурту зверху.