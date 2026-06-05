Фарширована картопля з м’ясом та сиром: ситна вечеря, яку попросять приготувати знову (відео)

Просто та смачно

Запечена картопля, начинена ароматною м'ясною підливою та покрита розплавленим сиром, має ефектний вигляд, але водночас готується без особливих зусиль. По суті, це повноцінна вечеря в одній "тарілці" з картоплі.

Рецептом поділилася кулінарний блогер ask_edith в Instagram, назвавши такий варіант фаршированої картоплі просто фантастичним.

Інгредієнти

картопля велика — 2–4 штуки (або 5–8 середніх)

фарш індичий або яловичий — 500 г

консервовані томати — 1 банка

морква — 1 штука

цибуля ріпчаста — 1 штука

кукурудза консервована — 150–200 г

сир для запікання — 150–200 г

вершкове масло — 20–30 г

сіль, мелений перець — за смаком

карі — за смаком

копчена паприка — за смаком

Приготування

Цибулю та моркву дрібно нарізати. На розігрітій пательні обсмажити овочі до м'якості. Додати кукурудзу та фарш. Готувати, помішуючи, доки м'ясо не змінить колір. Влити консервовані томати, приправити сіллю, перцем, карі та копченою паприкою. Тушкувати 5–7 хвилин на помірному вогні до легкого загустіння соусу. Картоплю добре вимити, наколоти виделкою у кількох місцях, змастити олією та запекти до м'якості за 200°C — близько 50–60 хвилин. Готову картоплю розрізати навпіл. Додати всередину трохи вершкового масла та трішки тертого сиру. Обережно розім'яти серединку виделкою, зберігаючи стінки цілими. Наповнити картоплю м'ясною начинкою, зверху щедро посипати тертим сиром. Запікати за 180°C ще 20 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Як і з чим подавати

Подавати гарячою одразу з духовки. Хорошим доповненням до фаршированої картоплі стане свіжий салат із огірків та помідорів або просто нарізані овочі. Також можна додати ложку сметани чи грецького йогурту зверху.