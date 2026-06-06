Цибулевий кляр для ідеальної скоринки: м’ясо, риба та печінка як у ресторані

Відбивні — це тонко відбиті шматки м’яса, які готують у різних паніровках або клярі для збереження соковитості та ніжної текстури.

Їх часто обсмажують на сковороді або запікають, а також готують у незвичному варіанті — у вафельних коржах, які створюють хрустку оболонку та утримують сік усередині. Сьогодні ми пропонуємо універсальний цибулевий кляр, який чудово підходить для м’яса, риби та печінки і надає стравам насиченого смаку та апетитної скоринки. Для якісного результату важливо обирати свіжі яйця, щільну ріпчасту цибулю без гіркоти та не економити на якості майонезу, адже саме він впливає на ніжність і структуру кляру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk"

Як приготувати відбивні у цибулевому клярі

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3–4 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Подрібнити цибулю у блендері до стану однорідної кашки.

2.Додати яйця та майонез, перемішати до однорідної маси.

3.Ввести борошно та ретельно розмішати до консистенції густої сметани.

4.Приправити сіллю та чорним перцем, перемішати.

5.Обвалювати м’ясо, рибу або печінку у клярі та обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Страви в цибулевому клярі найкраще подавати одразу після смаження, поки скоринка залишається хрусткою, а середина — соковитою. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченими або свіжими овочами, гречкою чи рисом. Як доповнення підходять сметанний соус, часниковий соус або легкий йогуртовий дип, які підкреслюють смак і додають свіжості. Для подачі можна використовувати зелень, мариновані овочі або часточки лимона для риби.

Цибулевий кляр — це універсальна основа, яка дозволяє отримати ніжну текстуру всередині та рум’яну скоринку зовні. За бажанням майонез можна замінити густою сметаною або йогуртом, а частину борошна — крохмалем для більш хрусткого ефекту. Такий варіант кляру підходить як для повсякденного меню, так і для більш святкових страв.