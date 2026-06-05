Не лише з кропом: рецепт молодої картоплі, яку домашні просять готувати знову і знову (відео)

Молода картопля — один із найочікуваніших сезонних овочів, який цінують за ніжну шкірку, солодкуватий смак і швидке приготування.

Найчастіше її відварюють і подають із вершковим маслом та свіжим кропом, але цей продукт чудово поєднується й з більш насиченими інгредієнтами. Сьогодні пропонуємо приготувати молоду картоплю "по-королівськи" — ситну страву з копченою грудинкою та вершково-сирним соусом. Для найкращого результату варто обирати дрібну або середню картоплю однакового розміру, якісний плавлений сир без рослинних жирів і копчену грудинку з вираженим ароматом димку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати молоду картоплю з вершками та беконом

Інгредієнти:

молода картопля — 1 кг;

копчена грудинка або бекон — 300 г;

ріпчаста цибуля — 2 шт.;

вершки 15–20% — 200 мл;

плавлений сирок — 2 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

кріп або петрушка — 1 невеликий пучок;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

сухі італійські трави — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Ретельно помити молоду картоплю щіткою під проточною водою. Дрібні бульби залишити цілими, а великі розрізати навпіл або на чотири частини. Відварити картоплю у підсоленій воді протягом 5–7 хвилин після закипання. Відкинути на друшляк і дати зайвій волозі стекти. Нарізати копчену грудинку невеликими шматочками та обсмажити на сухій пательні до витоплення частини жиру і появи легкої скоринки. Додати дрібно нарізану цибулю та готувати до золотистого кольору. Важливо не пересмажити цибулю, щоб вона не набула гіркуватого присмаку. Викласти на пательню картоплю та обсмажити разом із грудинкою 5–10 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Натерти плавлені сирки на великій тертці. Змішати їх із вершками, подрібненим часником, паприкою, сухими травами, сіллю та перцем. Влити сирно-вершковий соус до картоплі, акуратно перемішати, накрити кришкою та тушкувати 7–10 хвилин на слабкому вогні до повного розплавлення сиру. Додати частину подрібненої зелені, перемішати та зняти страву з вогню. За бажанням замість плавленого сирка використати вершковий сир або твердий сир, який добре плавиться.

Як і з чим подавати

Молоду картоплю "по-королівськи" найкраще подавати гарячою, посипавши свіжим кропом або петрушкою. Страва чудово поєднується зі свіжими овочами, салатом із редиски та огірків, маринованими овочами або легкими овочевими закусками. Для більш насиченого смаку можна подати окремо сметанний, часниковий чи сирний соус. Також така картопля стане вдалим гарніром до запеченого м'яса, курятини або ковбасок на грилі.

Молода картопля "по-королівськи" — простий спосіб перетворити звичний сезонний овоч на повноцінну та надзвичайно апетитну страву. Завдяки поєднанню копченої грудинки, ніжного сирно-вершкового соусу та ароматної зелені вона виходить ситною, соковитою та дуже ароматною. Такий рецепт легко урізноманітнити улюбленими спеціями або видами сиру, щоразу отримуючи нові відтінки смаку. Саме тому страва має всі шанси стати однією з найулюбленіших у сезон молодої картоплі.