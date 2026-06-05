Забудьте про пакетики з супермаркету: як зробити натуральний чай з ароматом суниці (відео)

Дізнайтеся, як ферментувати листя суниці для розкішного домашнього чаю

Смачний чай з ароматом суниці можна приготувати самостійно і без використання купованих добавок. Для цього знадобиться лише листя лісової суниці та трохи часу. Секрет насиченого смаку — у ферментації: вона прибирає трав'яний присмак і розкриває м'який фруктовий аромат. У результаті виходить натуральний домашній чай із запахом, що нагадує суничне варення.

Як приготувати такий чай, показала в Instagram блогер semeniuk_family.

Як зробити суничний чай

Листя лісової суниці не потрібно мити перед ферментацією. Достатньо акуратно струсити пил і прибрати зіпсоване листя. Для ферментації важливо руйнувати клітинну структуру листка, щоб виділився сік. Найшвидший спосіб — пропустити листя через м'ясорубку. Можна також скрутити їх руками до появи соку, але це займає набагато більше часу.

Посуд для ферментації має бути скляним або емальованим. Метал може окислити сировину та зіпсувати смак. Температура в приміщенні під час ферментації повинна бути близько 20–25 градусів: занадто холодно — процес не піде, занадто гаряче — листя може закиснути неправильно. Готовність визначається за ароматом: зелений запах має повністю поступитися місцем фруктовому, майже джемовому.

Інгредієнти

листя лісової суниці — будь-яка кількість

Приготування

Листя суниці очистити від пилу та сміття. Не мити. Пропустити через м'ясорубку — це зруйнує клітини й дасть сік для ферментації. Скласти масу в скляну або емальовану ємність. Накрити вологим рушником, закрити кришкою і залишити в теплі на 24 години. Після ферментації маса потемніє і набуде вираженого фруктового аромату. Розкласти ферментовану масу тонким шаром на деко і сушити в духовці при 50–60°C до повного висихання — близько 1–1,5 години. Дверцята краще тримати злегка відчиненими для виходу пари. Готовий чай зберігати в скляній банці з кришкою.

Заварювати такий чай краще при температурі води близько 80–85°C. На одну чашку достатньо однієї чайної ложки сухого чаю, настоювати 5–7 хвилин. Такий чай можна також змішувати з м'ятою, мелісою або сушеними ягодами.