Стейки з капусти: страва, після якої про звичайні голубці навіть не згадають (відео)

Капуста буває білокачанною, червонокачанною, савойською, пекінською та брюссельською, і кожен її вид підходить для різних страв — від салатів до запіканок.

Особливо популярною є запечена брюссельська капуста, яка після термічної обробки набуває приємного горіхового присмаку та хрусткої скоринки. Сьогодні пропонується не менш цікава страва — стейки з білокачанної капусти з соковитим фаршем і сирною намазкою. Для приготування варто обирати щільну молоду капусту без пошкоджених листків, а фарш використовувати з невеликим вмістом жиру, щоб начинка залишалася соковитою; одна з поширених помилок — нарізати капусту надто тонко, через що вона втрачає форму під час запікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna_zelenska".

Як приготувати стейки з капусти

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 1 невелика головка;

фарш — 600 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

сушений часник — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

цибуля ріпчаста або зелена — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

Для сирної намазки:

сир твердий — 150 г;

майонез або сметана — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Натерти сир на дрібній тертці та змішати з майонезом або сметаною, гірчицею в зернах і сушеним часником до однорідної консистенції. Розрізати капусту на 4 великі частини завтовшки не менше 1–1,5 см, щоб шматочки не втратили форму під час запікання. Викласти капусту на деко, посолити, поперчити, посипати сушеним часником та злегка збризнути олією. Додати до фаршу сіль, перець, сушений часник, копчену паприку та дрібно нарізану цибулю, після чого ретельно перемішати. Розподілити фарш рівномірним шаром поверх кожного шматка капусти та злегка притиснути руками. Влити на деко воду, накрити капусту пергаментом або фольгою та запікати в розігрітій до 180 °С духовці 55–65 хвилин до м'якості капусти. Зняти фольгу або пергамент, викласти зверху сирну намазку та запікати ще 5–7 хвилин до легкого зарум'янення. Подати страву гарячою одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Стейки з капусти можна подавати як самостійну страву або доповнювати картопляним пюре, булгуром чи відвареним рисом. Для свіжості смаку підійде салат із сезонних овочів або мариновані огірки. Перед подачею страву можна посипати свіжою зеленню, зеленою цибулею чи додати трохи пармезану. Також добре смакують різноманітні соуси на основі сметани, йогурту або гірчиці.

Стейки з капусти — це проста, ситна та оригінальна страва, яка поєднує ніжну овочеву основу із соковитою м'ясною начинкою. Рецепт легко адаптувати під власний смак, використовуючи різні види фаршу, спецій або сирів для намазки. Завдяки запіканню капуста стає м'якою та ароматною, а сирна скоринка робить страву ще апетитнішою.