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Овочеве рагу з баклажаном і молодою картоплею: ситна страва без м'яса за пів години (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Рагу з молодих овочів
Рагу з молодих овочів. Фото Згенеровано ШІ

Повноцінний обід або вечеря в одній каструлі

Овочеве рагу — одна з найпростіших у приготуванні страв, яка може замінити повноцінний ситний обід або вечерю. Влітку, коли на ринку з'являються молоді овочі, воно виходить особливо смачним. Молоду картоплю не потрібно чистити, баклажан м'який і без гіркоти, капуста тушкується швидко й залишається трохи хрусткою.

Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking у Instagram. Його легко адаптувати під свій смак: набір овочів можна змінювати в залежності від сезону та того, що є в холодильнику.

Як приготувати овочеве рагу

Інгредієнти

  • молода картопля — 500 г
  • капуста — 1/2 невеликого качана
  • цибуля — 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • болгарський перець — 1 шт.
  • баклажан — 1 шт.
  • томатна паста — 2 ст. л.
  • улюблена зелень — за смаком
  • спеції — за смаком

Приготування

  1. Цибулю, моркву та болгарський перець обсмажити на олії до м'якості.
  2. Додати нарізану картоплю, спеції та склянку води. Тушкувати майже до готовності картоплі.
  3. Баклажан нарізати, посолити й залишити на 10 хвилин, потім промити й обсушити.
  4. Коли картопля майже готова, додати нашатковану капусту, баклажан і томатну пасту.
  5. Тушкувати ще 10–15 хвилин до готовності всіх овочів.
  6. Готове рагу посипати зеленню.
Теги:
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