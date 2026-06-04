Овочеве рагу з баклажаном і молодою картоплею: ситна страва без м'яса за пів години (відео)
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Повноцінний обід або вечеря в одній каструлі
Овочеве рагу — одна з найпростіших у приготуванні страв, яка може замінити повноцінний ситний обід або вечерю. Влітку, коли на ринку з'являються молоді овочі, воно виходить особливо смачним. Молоду картоплю не потрібно чистити, баклажан м'який і без гіркоти, капуста тушкується швидко й залишається трохи хрусткою.
Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking у Instagram. Його легко адаптувати під свій смак: набір овочів можна змінювати в залежності від сезону та того, що є в холодильнику.
Як приготувати овочеве рагу
Інгредієнти
- молода картопля — 500 г
- капуста — 1/2 невеликого качана
- цибуля — 1 шт.
- морква – 1 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- баклажан — 1 шт.
- томатна паста — 2 ст. л.
- улюблена зелень — за смаком
- спеції — за смаком
Приготування
- Цибулю, моркву та болгарський перець обсмажити на олії до м'якості.
- Додати нарізану картоплю, спеції та склянку води. Тушкувати майже до готовності картоплі.
- Баклажан нарізати, посолити й залишити на 10 хвилин, потім промити й обсушити.
- Коли картопля майже готова, додати нашатковану капусту, баклажан і томатну пасту.
- Тушкувати ще 10–15 хвилин до готовності всіх овочів.
- Готове рагу посипати зеленню.