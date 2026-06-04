Овочеве рагу з баклажаном і молодою картоплею: ситна страва без м'яса за пів години (відео)

Повноцінний обід або вечеря в одній каструлі

Овочеве рагу — одна з найпростіших у приготуванні страв, яка може замінити повноцінний ситний обід або вечерю. Влітку, коли на ринку з'являються молоді овочі, воно виходить особливо смачним. Молоду картоплю не потрібно чистити, баклажан м'який і без гіркоти, капуста тушкується швидко й залишається трохи хрусткою.

Рецептом поділилася фудблогерка vistovska_cooking у Instagram. Його легко адаптувати під свій смак: набір овочів можна змінювати в залежності від сезону та того, що є в холодильнику.

Як приготувати овочеве рагу

Інгредієнти

молода картопля — 500 г

капуста — 1/2 невеликого качана

цибуля — 1 шт.

морква – 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

томатна паста — 2 ст. л.

улюблена зелень — за смаком

спеції — за смаком

Приготування