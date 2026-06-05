Багато хто гидує, а це справжній делікатес: як смачно приготувати курячі лапки

Курячі лапки цінуються за високий вміст колагену, що робить страву не лише смачною, а й корисною

Курячі лапки — один із тих продуктів, повз які багато хто проходить у магазині, не наважуючись купити. Тим часом в азійській кухні вони вважаються справжнім делікатесом і обов'язковим елементом традиційних обідів. Це повноцінна страва з насиченим смаком та унікальною текстурою. Після правильного варіння та маринування лапки стають ніжними, а після запікання вони виходять з апетитною скоринкою.

Рецептом поділилася кулінарний блогер v.vanilinka у Instagram.

Як готувати курячі лапки

Перед варінням курячі лапки потрібно добре промити й обрізати кігті. Лапки з супермаркету варяться швидко, домашні треба варити до години. Орієнтуйтеся на м'якість, а не на таймер. Після варіння лапки потрібно обов'язково обсушити — інакше маринад не ляже як слід. Якщо устричного чи рибного соусу немає під рукою, страва все одно вийде смачною — просто трохи менш багатошаровою за смаком. Мед у маринаді дає ту саму карамельну скоринку при запіканні, тому прибирати його не варто.

Інгредієнти

Для варіння:

курячі лапки — 500 г

зелена цибуля — кілька стебел

свіжий імбир — невеликий шматочок

біле сухе вино — за бажанням

сіль — дрібка

Для маринаду:

соєвий соус — 3 ст. л.

рибний соус — 1 ч. л.

устричний соус — 1 ч. л. (за бажанням)

мед — 1 ч. л.

часник — 1 великий зубчик (пропустити через прес)

чорний перець — за смаком

копчена паприка — за смаком

сіль — щіпка

Для подачі:

кунжут

зелена цибуля

Приготування

Курячі лапки добре промити, зачистити й обрізати кігті. Воду довести до кипіння, додати лапки, зелену цибулю, імбир, трохи солі та вино. Варити лапки з супермаркету 15–20 хвилин, домашні — 40–60 хвилин або до м'якості. Відкинути на друшляк і добре обсушити. Змішати всі інгредієнти для маринаду, додати до лапок, перемішати й залишити на 20–30 хвилин. Викласти лапки в один шар у кошик мультипечі або на деко. Готувати при 180–185°C протягом 10–15 хвилин. Перевернути, за бажанням змастити залишками маринаду і готувати ще 5 хвилин при 190°C до рум'яної скоринки.

Як і з чим подавати

Готові лапки викласти на тарілку, посипати кунжутом і нарізаною зеленою цибулею. Можна збризнути соком лайма або лимона. Курячі лапки зазвичай подають як закуску до пива або як основну страву з відвареним рисом.