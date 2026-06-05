Багато хто гидує, а це справжній делікатес: як смачно приготувати курячі лапки
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Курячі лапки цінуються за високий вміст колагену, що робить страву не лише смачною, а й корисною
Курячі лапки — один із тих продуктів, повз які багато хто проходить у магазині, не наважуючись купити. Тим часом в азійській кухні вони вважаються справжнім делікатесом і обов'язковим елементом традиційних обідів. Це повноцінна страва з насиченим смаком та унікальною текстурою. Після правильного варіння та маринування лапки стають ніжними, а після запікання вони виходять з апетитною скоринкою.
Рецептом поділилася кулінарний блогер v.vanilinka у Instagram.
Як готувати курячі лапки
Перед варінням курячі лапки потрібно добре промити й обрізати кігті. Лапки з супермаркету варяться швидко, домашні треба варити до години. Орієнтуйтеся на м'якість, а не на таймер. Після варіння лапки потрібно обов'язково обсушити — інакше маринад не ляже як слід. Якщо устричного чи рибного соусу немає під рукою, страва все одно вийде смачною — просто трохи менш багатошаровою за смаком. Мед у маринаді дає ту саму карамельну скоринку при запіканні, тому прибирати його не варто.
Інгредієнти
Для варіння:
- курячі лапки — 500 г
- зелена цибуля — кілька стебел
- свіжий імбир — невеликий шматочок
- біле сухе вино — за бажанням
- сіль — дрібка
Для маринаду:
- соєвий соус — 3 ст. л.
- рибний соус — 1 ч. л.
- устричний соус — 1 ч. л. (за бажанням)
- мед — 1 ч. л.
- часник — 1 великий зубчик (пропустити через прес)
- чорний перець — за смаком
- копчена паприка — за смаком
- сіль — щіпка
Для подачі:
- кунжут
- зелена цибуля
Приготування
- Курячі лапки добре промити, зачистити й обрізати кігті.
- Воду довести до кипіння, додати лапки, зелену цибулю, імбир, трохи солі та вино. Варити лапки з супермаркету 15–20 хвилин, домашні — 40–60 хвилин або до м'якості.
- Відкинути на друшляк і добре обсушити.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду, додати до лапок, перемішати й залишити на 20–30 хвилин.
- Викласти лапки в один шар у кошик мультипечі або на деко. Готувати при 180–185°C протягом 10–15 хвилин.
- Перевернути, за бажанням змастити залишками маринаду і готувати ще 5 хвилин при 190°C до рум'яної скоринки.
Як і з чим подавати
Готові лапки викласти на тарілку, посипати кунжутом і нарізаною зеленою цибулею. Можна збризнути соком лайма або лимона. Курячі лапки зазвичай подають як закуску до пива або як основну страву з відвареним рисом.