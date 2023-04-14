Будет таять во рту: рецепт потрясающей александрийской паски
Такая выпечка получится даже у начинающей хозяйки
Александрийская паска — особая пасхальная выпечка. Это идеальный рецепт для тех хозяек, которые впервые будут печь паску и волнуются, что она может не получится.
Несмотря дрожжевое тесто, готовится оно невероятно просто и без лишних хлопот. А результат того стоит — паска по рецепту Smachno.ua получается очень ароматной, мягкой и в меру влажной на вкус.
Как приготовить александрийскую паску
Ингредиенты:
- молоко – 1 л;
- сахар – 1 кг;
- дрожжи свежие – 150 г;
- яйца – 10 шт.;
- мука – 2 кг;
- ванильный сахар – 2 – 3 пакетика;
- соль – 1 ч.л.;
- изюм – 200 г.
Способ приготовления:
1. Яйца слегка взбиваем, масло режем кусочками, смешиваем с теплым молоком, сахаром, дрожжами и оставляем в теплом месте на 8–12 часов, можно даже на ночь.
2. Затем всыпаем соль, запаренные изюм, ванильный сахар и муку. Вымешиваем мягкое тесто, обмакивая руки в подсолнечном масле.
3. Оставляем тесто на час-полтора, пока оно не увеличится вдвое.
4 . Заполняем 1/3 часть формочек, ждем пока подойдет почти к краям и выпекаем при температуре 180 градусов до готовности. Верх остывших пасок смазываем белковым кремом, украшаем.
Кстати, для паски отлично подойдет глазурь, которая никогда не покрошится. К тому же, готовится она без белка и желатина.