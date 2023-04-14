Будет таять во рту: рецепт потрясающей александрийской паски

Александрийская паска — особая пасхальная выпечка. Это идеальный рецепт для тех хозяек, которые впервые будут печь паску и волнуются, что она может не получится.

Несмотря дрожжевое тесто, готовится оно невероятно просто и без лишних хлопот. А результат того стоит — паска по рецепту Smachno.ua получается очень ароматной, мягкой и в меру влажной на вкус.

Как приготовить александрийскую паску

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

сахар – 1 кг;

дрожжи свежие – 150 г;

яйца – 10 шт.;

мука – 2 кг;

ванильный сахар – 2 – 3 пакетика;

соль – 1 ч.л.;

изюм – 200 г.

Способ приготовления:

1. Яйца слегка взбиваем, масло режем кусочками, смешиваем с теплым молоком, сахаром, дрожжами и оставляем в теплом месте на 8–12 часов, можно даже на ночь.

2. Затем всыпаем соль, запаренные изюм, ванильный сахар и муку. Вымешиваем мягкое тесто, обмакивая руки в подсолнечном масле.

3. Оставляем тесто на час-полтора, пока оно не увеличится вдвое.

Тесто должно увеличиться в 2–3 раза

4 . Заполняем 1/3 часть формочек, ждем пока подойдет почти к краям и выпекаем при температуре 180 градусов до готовности. Верх остывших пасок смазываем белковым кремом, украшаем.

