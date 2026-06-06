Ніжні, вологі та дуже ароматні: ідеальні полуничні мафіни до чаю (відео)
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Готується просто — виходить смачно
Мафіни — це популярна порційна випічка, яка може бути як солодкою, так і солоною: з ягодами, шоколадом, сиром, овочами чи навіть шинкою. Їх цінують за простоту приготування, м’яку текстуру та безліч варіацій смаку. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжні полуничні мафіни — ароматний десерт, який особливо смакує в сезон свіжих ягід. Для найкращого результату варто обирати стиглу, але щільну полуницю, а також якісне вершкове масло, адже саме воно надає випічці насиченого смаку та ніжної структури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".
Як приготувати полуничні мафіни
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 230 мл;
- вершкове масло – 55 г;
- цукор – 130 г;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 1,5 ч. л.;
- полуниця – 150–180 г;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л. (за бажанням);
- дрібка солі – за смаком.
Спосіб приготування:
- Розтопити вершкове масло та залишити його трохи охолонути.
- Збити яйце з молоком, додати вершкове масло, цукор, ванільний цукор і дрібку солі, перемішати до однорідності.
- Просіяти борошно разом із розпушувачем та поступово ввести до рідких інгредієнтів, акуратно замішати тісто без тривалого вимішування, щоб мафіни залишилися пухкими.
- Помити полуницю, обсушити, нарізати невеликими шматочками та змішати з кукурудзяним крохмалем.
- Додати ягоди до тіста та обережно перемішати, намагаючись не пошкодити шматочки полуниці.
- Розкласти тісто у форми для мафінів, заповнюючи їх приблизно на дві третини об’єму.
- Випікати 5 хвилин при температурі 220°C, після чого зменшити температуру до 180°C та випікати ще 18–20 хвилин до золотистого кольору.
- Перевірити готовність дерев’яною шпажкою, дати мафінам трохи охолонути та вийняти з форм.
Як і з чим подавати
Полуничні мафіни найкраще смакують злегка теплими або повністю охолодженими. Перед подачею їх можна посипати цукровою пудрою, прикрасити свіжими ягодами чи листочками м’яти. Випічка чудово поєднується з кавою, чаєм, какао або склянкою холодного молока. Для більш святкової подачі мафіни можна доповнити вершковим кремом, збитими вершками чи кулькою ванільного морозива.
Ці полуничні мафіни виходять м’якими, вологими та ароматними, а завдяки крохмалю ягоди рівномірно розподіляються в тісті. За бажанням полуницю можна частково замінити малиною, чорницею або вишнею, отримуючи щоразу новий смак. Простий рецепт і доступні інгредієнти роблять цю випічку чудовим варіантом для домашнього чаювання в будь-який день.