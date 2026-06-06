Ніжні, вологі та дуже ароматні: ідеальні полуничні мафіни до чаю (відео)

Готується просто — виходить смачно

Мафіни — це популярна порційна випічка, яка може бути як солодкою, так і солоною: з ягодами, шоколадом, сиром, овочами чи навіть шинкою. Їх цінують за простоту приготування, м’яку текстуру та безліч варіацій смаку. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжні полуничні мафіни — ароматний десерт, який особливо смакує в сезон свіжих ягід. Для найкращого результату варто обирати стиглу, але щільну полуницю, а також якісне вершкове масло, адже саме воно надає випічці насиченого смаку та ніжної структури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".

Як приготувати полуничні мафіни

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

молоко – 230 мл;

вершкове масло – 55 г;

цукор – 130 г;

борошно – 250 г;

розпушувач – 1,5 ч. л.;

полуниця – 150–180 г;

кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л. (за бажанням);

дрібка солі – за смаком.

Спосіб приготування:

Розтопити вершкове масло та залишити його трохи охолонути. Збити яйце з молоком, додати вершкове масло, цукор, ванільний цукор і дрібку солі, перемішати до однорідності. Просіяти борошно разом із розпушувачем та поступово ввести до рідких інгредієнтів, акуратно замішати тісто без тривалого вимішування, щоб мафіни залишилися пухкими. Помити полуницю, обсушити, нарізати невеликими шматочками та змішати з кукурудзяним крохмалем. Додати ягоди до тіста та обережно перемішати, намагаючись не пошкодити шматочки полуниці. Розкласти тісто у форми для мафінів, заповнюючи їх приблизно на дві третини об’єму. Випікати 5 хвилин при температурі 220°C, після чого зменшити температуру до 180°C та випікати ще 18–20 хвилин до золотистого кольору. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою, дати мафінам трохи охолонути та вийняти з форм.

Як і з чим подавати

Полуничні мафіни найкраще смакують злегка теплими або повністю охолодженими. Перед подачею їх можна посипати цукровою пудрою, прикрасити свіжими ягодами чи листочками м’яти. Випічка чудово поєднується з кавою, чаєм, какао або склянкою холодного молока. Для більш святкової подачі мафіни можна доповнити вершковим кремом, збитими вершками чи кулькою ванільного морозива.

Ці полуничні мафіни виходять м’якими, вологими та ароматними, а завдяки крохмалю ягоди рівномірно розподіляються в тісті. За бажанням полуницю можна частково замінити малиною, чорницею або вишнею, отримуючи щоразу новий смак. Простий рецепт і доступні інгредієнти роблять цю випічку чудовим варіантом для домашнього чаювання в будь-який день.