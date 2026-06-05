Найкращий маринад для шашликів: перевірений роками рецепт, який завжди вдається (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та ситна страва
Шашлик — це традиційна страва з маринованого м’яса, яку готують на відкритому вогні, і його смак значною мірою залежить від маринаду, зокрема кефіру, цибулі або навіть кока-коли, яка робить волокна м’яса м’якшими та додає карамельні нотки. А сьогодні ми пропонуємо класичний варіант на основі свинячого ошийка з кефірним маринадом, який забезпечує соковитість і ніжну текстуру після смаження. Важливо обирати свіже м’ясо з рівномірними прожилками жиру, адже саме вони відповідають за соковитість готової страви, а спеції варто підбирати якісні, без надлишку солі та підсилювачів смаку. Для більш виразного смаку можна додавати мінеральну воду або трохи кока-коли як альтернативу частині кефіру, що змінює структуру м’яса і робить його ще ніжнішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати шашлик у маринаді з кефіру
Інгредієнти:
- свинний ошийок – 1,5 кг;
- сіль – 1,5–2 ч.л.;
- цибуля ріпчаста – 3 шт.;
- кефір – 400 г;
- приправа до шашлику – 40 г;
Спосіб приготування:
- Нарізати свинний ошийок на шматочки розміром приблизно 2×4 см.
- Нарізати цибулю тонкими півкільцями та добре пом’яти до виділення соку.
- Додати до м’яса цибулю, кефір, сіль та приправу до шашлику.
- Ретельно перемішати інгредієнти до рівномірного розподілу маринаду.
- Накрити та залишити маринуватися на 3–4 години або на ніч для більш насиченого смаку.
- Нанизати м’ясо на шампури та смажити на добре розігрітих вуглях приблизно 15 хвилин, періодично перевертаючи.
Як і з чим подавати
Шашлик найкраще подавати гарячим на лаваші або свіжому хлібі, доповнюючи маринованою цибулею, зеленню та свіжими овочами. Добре поєднується зі свіжими салатами, соусами на основі томатів, часнику або йогурту, а також запеченою картоплею чи овочами-гриль. Для більш яскравої подачі можна додати гранатовий соус або зерна граната, які підкреслюють м’ясний смак і додають свіжості. Шашлик є стравою, яка найкраще розкриває свій смак одразу після приготування, тому подавати його варто без затримки, щоб зберегти соковитість і аромат диму.