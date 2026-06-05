Найкращий маринад для шашликів: перевірений роками рецепт, який завжди вдається (відео)

Смачна та ситна страва

Шашлик — це традиційна страва з маринованого м’яса, яку готують на відкритому вогні, і його смак значною мірою залежить від маринаду, зокрема кефіру, цибулі або навіть кока-коли, яка робить волокна м’яса м’якшими та додає карамельні нотки. А сьогодні ми пропонуємо класичний варіант на основі свинячого ошийка з кефірним маринадом, який забезпечує соковитість і ніжну текстуру після смаження. Важливо обирати свіже м’ясо з рівномірними прожилками жиру, адже саме вони відповідають за соковитість готової страви, а спеції варто підбирати якісні, без надлишку солі та підсилювачів смаку. Для більш виразного смаку можна додавати мінеральну воду або трохи кока-коли як альтернативу частині кефіру, що змінює структуру м’яса і робить його ще ніжнішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати шашлик у маринаді з кефіру

Інгредієнти:

свинний ошийок – 1,5 кг;

сіль – 1,5–2 ч.л.;

цибуля ріпчаста – 3 шт.;

кефір – 400 г;

приправа до шашлику – 40 г;

Спосіб приготування:

Нарізати свинний ошийок на шматочки розміром приблизно 2×4 см. Нарізати цибулю тонкими півкільцями та добре пом’яти до виділення соку. Додати до м’яса цибулю, кефір, сіль та приправу до шашлику. Ретельно перемішати інгредієнти до рівномірного розподілу маринаду. Накрити та залишити маринуватися на 3–4 години або на ніч для більш насиченого смаку. Нанизати м’ясо на шампури та смажити на добре розігрітих вуглях приблизно 15 хвилин, періодично перевертаючи.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати гарячим на лаваші або свіжому хлібі, доповнюючи маринованою цибулею, зеленню та свіжими овочами. Добре поєднується зі свіжими салатами, соусами на основі томатів, часнику або йогурту, а також запеченою картоплею чи овочами-гриль. Для більш яскравої подачі можна додати гранатовий соус або зерна граната, які підкреслюють м’ясний смак і додають свіжості. Шашлик є стравою, яка найкраще розкриває свій смак одразу після приготування, тому подавати його варто без затримки, щоб зберегти соковитість і аромат диму.