Соковита скумбрія з духовки: швидкий рецепт без зайвих клопотів (відео)

Смачна та ситна страва

Скумбрія — це морська риба, яка відома своїм насиченим смаком, високою жирністю та щільною текстурою м’яса. Її найчастіше готують шляхом запікання, маринування або копчення. Сьогодні ми пропонуємо запечену скумбрію в ароматному маринаді з соєвим соусом, теріякі та спеціями, що дозволяє отримати максимально соковиту рибу з виразним смаком. Для вдалої страви важливо обирати свіжу або правильно заморожену скумбрію без різкого запаху, а також якісні соуси, оскільки саме вони формують основний смаковий профіль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати запечену скумбрію у соєвому соусі

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

копчена паприка – 1/2 ч. л.;

гранульований часник – 1/2 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

соус теріякі – 2 ст. л.;

чорний перець – за смаком;

лимон – 1/2 шт.;

олія – 1 ст. л. (за бажанням для більшої соковитості).

Спосіб приготування:

Розморозити скумбрію до стану, коли її легко обробляти, видалити голову, хвіст і плавники. Очистити рибу від нутрощів та чорної плівки, ретельно промити та нарізати порційними шматочками. Змішати скумбрію зі спеціями, соєвим соусом і соусом теріякі, рівномірно розподілити маринад. Додати сік лимона та залишити маринуватися приблизно на 30 хвилин. Викласти рибу у форму, застелену пергаментом, полити залишками маринаду та накрити фольгою. Запікати в розігрітій духовці при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Зняти фольгу та допікати ще 15–20 хвилин до легкої рум’яності.

Як і з чим подавати

Запечена скумбрія найкраще смакує одразу після приготування, коли вона залишається соковитою та ароматною. Її можна подавати з картопляним пюре, запеченими овочами, рисом або свіжим салатом із зелені та огірка. Як доповнення добре підходять легкі соуси на основі йогурту, часнику або гірчиці, а також часточки лимона для підкреслення смаку. Для більш яскравої подачі страву можна прикрасити свіжою зеленню або тонко нарізаною цибулею.

Запечена скумбрія за цим рецептом виходить ніжною, соковитою та з насиченим смаком завдяки поєднанню соєвого соусу, теріякі та лимона. За бажанням маринад можна урізноманітнити медом для легкої солодкої ноти або додати гірчицю для більш пікантного смаку. Такий спосіб приготування дозволяє отримати стабільно вдалий результат навіть без складних кулінарних технік.