Ідеальний перекус: домашній печінковий паштет з карамелізованою цибулею (відео)
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Печінка — це цінний субпродукт, який широко використовують у кулінарії завдяки її ніжній текстурі та насиченому смаку.
З неї готують як прості страви, так і складні делікатеси, зокрема паштети та печінкові котлети, які потребують правильного балансу інгредієнтів для збереження м’якості. У класичних рецептах важливо не пересушити печінку та обов’язково попередньо підготувати її, адже саме від цього залежить відсутність гіркоти й ніжна консистенція готової страви. А сьогодні ми пропонуємо варіацію домашнього печінкового паштету з карамелізованою цибулею, де додавання яблука та вершків формує делікатний смаковий баланс і пом’якшує характерний присмак печінки. Для найкращого результату варто обирати свіжу курячу печінку без різкого запаху, а овочі та яблука брати соковиті та стиглі, адже якість інгредієнтів безпосередньо впливає на текстуру та смак готового паштету. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати печінковий паштет з карамелізованою цибулею
Інгредієнти:
- куряча печінка очищена — 600 г;
- цибуля ріпчаста — 1 велика;
- морква — 1 шт.;
- яблуко кисле — 1 шт.;
- часник — 3 зубці;
- олія — 20 мл;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець духмяний — 3–4 горошини;
- масло вершкове — 60 г;
- вершки — 30 мл;
- молоко — для замочування.
Спосіб приготування:
- Замочити курячу печінку в холодному молоці на 2–3 години для зменшення гіркоти та покращення текстури.
- Очистити печінку від плівок і прожилок, промити та обсушити.
- Нарізати цибулю, моркву, яблуко та часник, викласти разом із печінкою на деко, застелене пергаментом.
- Додати олію, сіль, перець, лавровий лист і духмяний перець, після чого ретельно перемішати.
- Запікати при температурі 200 градусів приблизно 60 хвилин до повної готовності інгредієнтів.
- Перекласти запечену масу у чашу блендера, додати вершкове масло та вершки, після чого збити до повністю однорідної та ніжної консистенції.
- Перекласти паштет у форму для подачі та охолодити.
- Зверху викласти карамелізовану цибулю для додаткової солодкуватої нотки та аромату.
Як і з чим подавати
Паштет найкраще подавати охолодженим на підсмаженому житньому або білому хлібі, грінках чи хрустких тостах. Для більш виразного смаку можна додати мариновані огірки, ягідні соуси або гірчицю з медом, які підкреслюють ніжність печінкової текстури. Як варіант подачі підійдуть свіжі овочі, зелень, а також легкі салати з кислинкою. Верх страви можна прикрасити додатковою карамелізованою цибулею або мікрогріном для більш ресторанної подачі. Паштет добре зберігається у холодильнику та розкриває смак найкраще після кількох годин настоювання. Це універсальна страва, яка підходить як для щоденного меню, так і для святкової подачі.