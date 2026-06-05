Ідеальний перекус: домашній печінковий паштет з карамелізованою цибулею (відео)

Печінка — це цінний субпродукт, який широко використовують у кулінарії завдяки її ніжній текстурі та насиченому смаку.

З неї готують як прості страви, так і складні делікатеси, зокрема паштети та печінкові котлети, які потребують правильного балансу інгредієнтів для збереження м’якості. У класичних рецептах важливо не пересушити печінку та обов’язково попередньо підготувати її, адже саме від цього залежить відсутність гіркоти й ніжна консистенція готової страви. А сьогодні ми пропонуємо варіацію домашнього печінкового паштету з карамелізованою цибулею, де додавання яблука та вершків формує делікатний смаковий баланс і пом’якшує характерний присмак печінки. Для найкращого результату варто обирати свіжу курячу печінку без різкого запаху, а овочі та яблука брати соковиті та стиглі, адже якість інгредієнтів безпосередньо впливає на текстуру та смак готового паштету. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати печінковий паштет з карамелізованою цибулею

Інгредієнти:

куряча печінка очищена — 600 г;

цибуля ріпчаста — 1 велика;

морква — 1 шт.;

яблуко кисле — 1 шт.;

часник — 3 зубці;

олія — 20 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець духмяний — 3–4 горошини;

масло вершкове — 60 г;

вершки — 30 мл;

молоко — для замочування.

Спосіб приготування:

Замочити курячу печінку в холодному молоці на 2–3 години для зменшення гіркоти та покращення текстури. Очистити печінку від плівок і прожилок, промити та обсушити. Нарізати цибулю, моркву, яблуко та часник, викласти разом із печінкою на деко, застелене пергаментом. Додати олію, сіль, перець, лавровий лист і духмяний перець, після чого ретельно перемішати. Запікати при температурі 200 градусів приблизно 60 хвилин до повної готовності інгредієнтів. Перекласти запечену масу у чашу блендера, додати вершкове масло та вершки, після чого збити до повністю однорідної та ніжної консистенції. Перекласти паштет у форму для подачі та охолодити. Зверху викласти карамелізовану цибулю для додаткової солодкуватої нотки та аромату.

Як і з чим подавати

Паштет найкраще подавати охолодженим на підсмаженому житньому або білому хлібі, грінках чи хрустких тостах. Для більш виразного смаку можна додати мариновані огірки, ягідні соуси або гірчицю з медом, які підкреслюють ніжність печінкової текстури. Як варіант подачі підійдуть свіжі овочі, зелень, а також легкі салати з кислинкою. Верх страви можна прикрасити додатковою карамелізованою цибулею або мікрогріном для більш ресторанної подачі. Паштет добре зберігається у холодильнику та розкриває смак найкраще після кількох годин настоювання. Це універсальна страва, яка підходить як для щоденного меню, так і для святкової подачі.