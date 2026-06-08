Мариновані огірочки без мороки: просто змішати і почекати 5 хвилин (відео)

Чудове доповнення до шашлику

З огірків можна приготувати чимало страв — від освіжаючих салатів до більш ситних варіантів, зокрема смачного салату з телятиною, де хрусткий овоч додає легкості та балансу смаку. А сьогодні пропонується надшвидкий варіант маринованих огірків, який готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних технік. Для найкращого результату варто обирати щільні корнішони однакового розміру, без порожнин і водянистості, адже саме текстура визначає фінальну хрусткість. Оцет можна варіювати за смаком — яблучний додасть м’якшої кислинки, а звичайний зробить смак більш виразним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати "швидкі" мариновані огірки

Інгредієнти:

огірки корнішони — 1 кг;

кріп — невеликий пучок (2 ст.л.);

зелена цибуля — невеликий пучок (2 ст.л.);

олія — 2 ст.л.;

часник — 6 зубчиків невеликих;

гірчиця в зернах — за смаком;

сіль — 1/2 ч.л.;

оцет — 1-2 ст.л.;

Спосіб приготування:

Підготувати огірки, зрізати кінчики та нарізати їх на чотири частини. Додати подрібнену зелень, часник, сіль, оцет, олію та гірчицю в зернах до огірків. Перекласти всі інгредієнти в пакет і щільно закрити його. Інтенсивно струсити пакет протягом кількох хвилин до рівномірного змішування смаків.

Як і з чим подавати

Подавати охолодженими як швидку закуску або доповнення до основних страв. Добре поєднуються з м’ясними стравами, картоплею, грилем або домашніми котлетами. Для подачі можна викласти огірки в невелику керамічну миску, додати свіжу зелень і трохи зерен гірчиці зверху для візуального акценту. Також можна подавати разом із соусами на основі йогурту або сметани для більш м’якого смаку.

Цей рецепт дозволяє отримати яскраву, хрустку та ароматну закуску без зайвих зусиль. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню страва легко інтегрується у щоденне меню або святковий стіл.