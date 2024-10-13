Спробуйте — і перестанете смажити омлет: хитрий трюк, з яким страва буде неймовірно пишною та ніжною (відео)

Як приготувати чудовий омлет — ніжний та пишний

Сніданок — це дуже важливий прийом їжі. Ми розповідали, як приготувати яскраві осінні сирники. Тепер ділимось рецептом дуже пишного та ніжного омлету.

Секрет його висоти та ніжності у правильній пропорції яєць до молока. На кожне яйце, яке ви використовуєте, потрібно взяти 50 мілілітрів молока. Як саме готується цей омлет, розповіли на ютуб-каналі "Абетка рецептів".

Інгредієнти:

6 яєць

300 мілілітрів молока

дрібка солі

кілька грамів вершкового масла

Спосіб приготування: