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Спробуйте — і перестанете смажити омлет: хитрий трюк, з яким страва буде неймовірно пишною та ніжною (відео)

Автор
Марія Дума
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Ніжний омлет з трьох інгредієнтів
Ніжний омлет з трьох інгредієнтів. Фото Скриншот з відео

Як приготувати чудовий омлет — ніжний та пишний

Сніданок — це дуже важливий прийом їжі. Ми розповідали, як приготувати яскраві осінні сирники. Тепер ділимось рецептом дуже пишного та ніжного омлету.

Секрет його висоти та ніжності у правильній пропорції яєць до молока. На кожне яйце, яке ви використовуєте, потрібно взяти 50 мілілітрів молока. Як саме готується цей омлет, розповіли на ютуб-каналі "Абетка рецептів".

Інгредієнти:

  • 6 яєць
  • 300 мілілітрів молока
  • дрібка солі
  • кілька грамів вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Вмикаємо духовку. Вона повинна бути розігрітою на момент приготування омлету.
  2. У миску вибиваємо яйця. Яйця не потрібно збивати міксером — лише змішати вінчиком з дрібкою солі. Омлет все одно буде дуже пишним та ніжним.
  3. В яєчну масу вливаємо молоко кімнатної температури. Ретельно перемішуємо.
  4. Щоб омлет вийшов високим, необхідно використовувати невелику форму для випікання, що має високі бортики. Це може бути одноразова форма, силіконова, керамічна тощо.
  5. Форму змащуємо вершковим маслом. Переливаємо у форму для запікання
  6. Ставимо омлет у духовку на 30 хвилин при 180 градусах за цельсієм. Він повинен добре зарум’янитись та піднятись.
  7. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути — і можна нарізати і подавати. Також ми розповідали, як приготувати оригінальний "Київський" салат.
Теги:
#Рецепт #Сніданок #Духовка #Омлет #Яйця