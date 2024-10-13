Спробуйте — і перестанете смажити омлет: хитрий трюк, з яким страва буде неймовірно пишною та ніжною (відео)
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Як приготувати чудовий омлет — ніжний та пишний
Сніданок — це дуже важливий прийом їжі. Ми розповідали, як приготувати яскраві осінні сирники. Тепер ділимось рецептом дуже пишного та ніжного омлету.
Секрет його висоти та ніжності у правильній пропорції яєць до молока. На кожне яйце, яке ви використовуєте, потрібно взяти 50 мілілітрів молока. Як саме готується цей омлет, розповіли на ютуб-каналі "Абетка рецептів".
Інгредієнти:
- 6 яєць
- 300 мілілітрів молока
- дрібка солі
- кілька грамів вершкового масла
Спосіб приготування:
- Вмикаємо духовку. Вона повинна бути розігрітою на момент приготування омлету.
- У миску вибиваємо яйця. Яйця не потрібно збивати міксером — лише змішати вінчиком з дрібкою солі. Омлет все одно буде дуже пишним та ніжним.
- В яєчну масу вливаємо молоко кімнатної температури. Ретельно перемішуємо.
- Щоб омлет вийшов високим, необхідно використовувати невелику форму для випікання, що має високі бортики. Це може бути одноразова форма, силіконова, керамічна тощо.
- Форму змащуємо вершковим маслом. Переливаємо у форму для запікання
- Ставимо омлет у духовку на 30 хвилин при 180 градусах за цельсієм. Він повинен добре зарум’янитись та піднятись.
- Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути — і можна нарізати і подавати. Також ми розповідали, як приготувати оригінальний "Київський" салат.