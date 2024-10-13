Попробуйте – и перестанете жарить омлет: хитрый трюк, с которым блюдо будет невероятно пышным и нежным (видео)

Как приготовить замечательный омлет – нежный и пышный

Завтрак – это очень важный прием пищи. Мы рассказывали, как приготовить яркие осенние сырники. Теперь делимся рецептом очень пышного и нежного омлета.

Секрет высоты и нежности в правильной пропорции яиц к молоку. На каждое яйцо, которое вы используете, нужно взять 50 миллилитров молока. Как именно готовится этот омлет, рассказали на ютуб-канале "Азбука рецептов".

Ингредиенты:

6 яиц

300 миллилитров молока

щепотка соли

несколько граммов сливочного масла

Способ приготовления: