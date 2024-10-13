Попробуйте – и перестанете жарить омлет: хитрый трюк, с которым блюдо будет невероятно пышным и нежным (видео)
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Как приготовить замечательный омлет – нежный и пышный
Завтрак – это очень важный прием пищи. Мы рассказывали, как приготовить яркие осенние сырники. Теперь делимся рецептом очень пышного и нежного омлета.
Секрет высоты и нежности в правильной пропорции яиц к молоку. На каждое яйцо, которое вы используете, нужно взять 50 миллилитров молока. Как именно готовится этот омлет, рассказали на ютуб-канале "Азбука рецептов".
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 300 миллилитров молока
- щепотка соли
- несколько граммов сливочного масла
Способ приготовления:
- Включаем духовку. Она должна быть разогрета на момент приготовления омлета.
- В миску выбиваем яйца. Яйца не нужно взбивать миксером – только смешать венчиком с щепоткой соли. Омлет все равно будет очень пышным и нежным.
- В яичную массу вливаем молоко комнатной температуры. Тщательно перемешиваем.
- Чтобы омлет получился высоким, необходимо использовать небольшую форму для выпечки, имеющую высокие бортики. Это может быть одноразовая форма, силиконовая, керамическая и т.п.
- Форму смазываем сливочным маслом. Переливаем в форму для запекания
- Ставим омлет в духовку на 30 минут при 180 градусах по цельсию. Он должен хорошо зарумяниться и подняться.
- Вынимаем из духовки, даем немного остыть – и можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальный "Киевский" салат.