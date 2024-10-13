Укр

Попробуйте – и перестанете жарить омлет: хитрый трюк, с которым блюдо будет невероятно пышным и нежным (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
23588
Нежный омлет из трех ингредиентов
Нежный омлет из трех ингредиентов. Фото Скриншот из видео

Как приготовить замечательный омлет – нежный и пышный

Завтрак – это очень важный прием пищи. Мы рассказывали, как приготовить яркие осенние сырники. Теперь делимся рецептом очень пышного и нежного омлета.

Секрет высоты и нежности в правильной пропорции яиц к молоку. На каждое яйцо, которое вы используете, нужно взять 50 миллилитров молока. Как именно готовится этот омлет, рассказали на ютуб-канале "Азбука рецептов".

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 300 миллилитров молока
  • щепотка соли
  • несколько граммов сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Включаем духовку. Она должна быть разогрета на момент приготовления омлета.
  2. В миску выбиваем яйца. Яйца не нужно взбивать миксером – только смешать венчиком с щепоткой соли. Омлет все равно будет очень пышным и нежным.
  3. В яичную массу вливаем молоко комнатной температуры. Тщательно перемешиваем.
  4. Чтобы омлет получился высоким, необходимо использовать небольшую форму для выпечки, имеющую высокие бортики. Это может быть одноразовая форма, силиконовая, керамическая и т.п.
  5. Форму смазываем сливочным маслом. Переливаем в форму для запекания
  6. Ставим омлет в духовку на 30 минут при 180 градусах по цельсию. Он должен хорошо зарумяниться и подняться.
  7. Вынимаем из духовки, даем немного остыть – и можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальный "Киевский" салат.
Теги:
#Рецепт #Завтрак #Духовка #Омлет #Яйця