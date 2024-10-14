Наче й "Шуба", але без оселедця: з чим приготувати традиційний салат (відео)

Смак виходить надзвичайним

Салат "Шуба" відомий багатьом з дитинства. Вже у дорослому віці деякі господині продовжують його готувати, а інші відмовилися, вважаючи цю страву пережитками минулого.

Втім сьогодні ми пропонуємо приготувати салат дуже схожий на традиційний, але замінивши оселедець на курку. Він вийде дуже смачним, переконують на YouTube-каналі "Ізі повар".

Як приготувати салат "Курка під шубою"

Інгредієнти:

філе курки або індички — 200 г;

картопля — 2 середніх шт;

яйця — 2 шт;

буряк — 2 шт;

морква — 2 шт;

солоні огірки — 3 шт;

чорнослив — 50 г;

сир — 50 г;

майонез за смаком.

Спосіб приготування:

1.М'ясо, яйця, буряк, моркву і картоплю відварити до готовності та залишити вистигати.

2.Солоні огірки та відварену курячу грудку нарізати кубиками, а чорнослив соломкою.

3.Сир, моркву, картоплю і яйця посолити та натерти на великій тертці.

4.Викласти салат шарами: картопля, курка, морква, огірки, яйця, чорнослив, сир і буряк. Кожен шар, крім огірків і чорносливу, змастити сіточкою майонезу.