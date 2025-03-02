"Шуба" по-новому: чем заменить селедку в любимом салате (видео)
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Рецепт салата, который удивит ваших гостей
Салат "Шуба" известен многим с детства. Уже во взрослом возрасте некоторые хозяйки продолжают готовить его, а другие отказались, считая это блюдо пережитками прошлого.
Впрочем, сегодня мы предлагаем приготовить салат очень похожий на традиционный, но заменив селедку на курицу. Он получится очень вкусным, убеждают на YouTube-канале "Из повар".
Как приготовить салат "Курица под шубой"
Ингредиенты:
- филе курицы или индейки — 200 г;
- картофель — 2 средних шт.;
- яйца — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- чернослив – 50 г;
- сыр – 50 г;
- майонез по вкусу.
Способ приготовления:
1.Мясо, яйца, свеклу, морковь и картофель отварить до готовности и оставить остывать.
2.Солёные огурцы и отварную куриную грудку нарезать кубиками, а чернослив соломкой.
3. Сыр, морковь, картофель и яйца посолить и натереть на крупной терке.
4. Выложить салат слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой, кроме огурцов и чернослива, смазать сеточкой майонеза.