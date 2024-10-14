Розкішне варення, бюджетний тортик і найніжніше пюре на зиму: топ-3 найпопулярніші рецепти з яблуками

Три прості та дуже вдалі рецепти з яблуками

Осінь — сезон ароматних та соковитих яблучок. Зараз вони не лише найсмачніші, але й найдешевші. Тож пропонуємо потішити себе смачненьким, тим паче, що це зовсім нескладно зробити.

"Телеграф" регулярно збирає та публікує найкращі рецепти до вашого столу. Хочемо нагадати про три рецепти-бестселери, для приготування яких потрібні смачні яблука.

Яблучний торт: апетитне і бюджетне рішення

Тортик виходить просто чудовий. На будь-якому застіллі він замінить вам дорогі десерти з кондитерських. Ще й приготувати його зовсім просто — пісочні коржі чергуються з ніжним яблучним кремом, а зверху торт политий шоколадом. Дуже смачно і дуже просто. Особливо з рецептом від кулінарної блогерки Лілії Цвіт. Тортик виходить дуже смачним, ніжним, ароматним та просоченим.

Скриншот з відео / Чудовий тортик своєми руками

Найніжніше пюре на зиму

Щоб зберегти смак яблук на всю зиму і весну, пропонуємо приготувати ніжне, буквально невагоме яблучне пюре. Готується воно простіше, ніж варення, а виходить набагато смачнішим. Знадобляться яблука, трохи води та згущене молоко. Докладний рецепт від ютуб-каналу "Чим простіше, тим смачніше" дивіться тут. Таке пюре можна як використовувати для приготування десертів, так і їсти, як смачний соус — з сирниками, оладками, млинцями тощо.

SHUBA / Дуже смачна заготівля на зиму

"Золоте варення" для любителів класики

Ця класична заготівля з яблук має чимало фанатів, і не дарма. Адже варення виходить густим, солодким, має приємний аромат і карамельний відтінок. Це класичний рецепт, тож і пропорція відома — потрібно взяти кілограму цукру на кожен кілограм яблук. Ми ділились рецептом з ютуб-каналу "Проста кухня". З ним варення виходить таке смачне, що ви не захочете цукерок.

foodsguy.com / Класичний рецепт варення на зиму

Якщо не знайшли серед цих рецептів те, що шукали — не варто засмучуватись. Адже "Телеграф" щодня радує вас цікавими та оригінальними стравами, у тому числі з ароматними осінніми яблуками. Ось лише деякі з них: