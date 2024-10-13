Духовка не знадобиться: найсмачніші ліниві пиріжки, такі дешеві, ще й готуються кілька хвилин (відео)

Для цього рецепту навіть не доведеться вмикати духовку

Хто сказав, що смачна випічка має займати багато часу? Якщо ви вже готували ліниве печиво, то цей рецепт вам точно сподобається. Для нього навіть не потрібно вмикати духовку!

Ліниві пиріжки з яблуками – швидкий і неймовірно апетитний десерт, який готується на сковороді. Для них навіть духовка не знадобиться — адже все готується на сковороді. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні рецепти від Надії".

Інгредієнти:

Борошно — 400-430 г

Сода — 1 ч.л

Яйце — 1 шт

Цукор — 80 г

Дрібка солі

Кефір — 200 г

Олія — 30 мл

Начинка:

Яблука — 2-3 шт

Цукор — 2 ст.л

Кориця — 0.5 ч.л

Кукурудзяний крохмаль

Спосіб приготування:

У миску вибиваємо одне яйце. Додаємо 80 г цукру та дрібку солі. Вінчиком збиваємо до розчинення цукру. Виливаємо 200 мл теплого кефіру та 30 мл олії без запаху. Просіюємо борошно та соду, та замішуємо тісто. Потрібно щоб воно було еластичним та м'яким настільки, щоб злегка прилипало до рук. Збираємо його в колобок і залишаємо на столі на 10-15 хвилин, щоб воно відпочило. В цей час яблука чистимо від шкірки. Видаляємо серцевину і натираємо на великій терці. Окремо змішуємо дві столові ложки цукру з половиною чайної ложки кориці. Готове тісто розкочуємо на присипаному борошном столі у форму квадрата або прямокутника. Присипаємо тісто кукурудзяним крохмалем. Рівномірно розподіляємо натерті яблука та посипаємо сумішшю цукру та кориці. Згортаємо тісто з начинкою у щільний рулет і добре защипуємо краї. Розрізаємо рулет на шматочки товщиною приблизно 2 см. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Готуємо кожну приблизно 4-5 хвилин на середньому вогні.

Після смаження їх слід перекласти на паперовий рушник, а коли трохи охолонуть — посипати цукровою пудрою. Також із яблуками можна приготувати апетитні панкейки. Ми розповідали, як це зробити.