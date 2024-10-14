Роскошное варенье, бюджетный тортик и нежнейшее пюре на зиму: топ-3 самые популярные рецепты с яблоками

Три простых и очень удачных рецепта с яблоками

Осень – сезон ароматных и сочных яблочек. Сейчас они не только самые вкусные, но и самые дешевые. Поэтому предлагаем порадовать себя вкусненьким, тем более что это совсем несложно сделать.

"Телеграф" регулярно собирает и публикует лучшие рецепты к вашему столу. Напоминаем о трех рецептах-бестселлерах, для приготовления которых нужны вкусные яблоки.

Яблочный торт: аппетитное и бюджетное решение

Это великолепный тортик. На любом застолье он заменит вам дорогие десерты из кондитерских. Еще и приготовить его совсем просто – песочные коржи чередуются с нежным яблочным кремом, а сверху торт полит шоколадом. Очень вкусно и очень просто. Особенно с рецептом от кулинарной блогерши Лилии Цвит. Тортик получается очень вкусным, нежным, ароматным и пропитанным.

Скриншот с видео / Чудесный тортик своими руками

Нежнейшее пюре на зиму

Чтобы сохранить вкус яблок на всю зиму и весну, предлагаем приготовить нежное, буквально невесомое яблочное пюре. Готовится оно проще, чем варенье, а получается гораздо вкуснее. Понадобятся яблоки, немного воды и сгущенка. Подробный рецепт от ютуб-канала "Чем проще, тем вкуснее" смотрите здесь. Такое пюре можно использовать как для приготовления десертов, так и есть, как вкусный соус — с сырниками, оладьями, блинами и т.д.

SHUBA/Очень вкусная заготовка на зиму

"Золотое варенье" для любителей классики

Эта классическая заготовка из яблок имеет немало фанатов, и не зря. Ведь варенье получается густым, сладким, имеет приятный аромат и карамельный оттенок. Это классический рецепт, поэтому и пропорция известна – нужно взять килограмм сахара на каждый килограмм яблок. Мы делились рецептом из ютуб-канала "Простая кухня". С ним варенье получается такое вкусное, что вы не захотите конфет.

foodsguy.com/Классический рецепт варенья на зиму

Если не нашли среди этих рецептов то, что искали, не стоит расстраиваться. Ведь "Телеграф" ежедневно радует вас интересными и оригинальными блюдами, в том числе с ароматными осенними яблоками. Вот только некоторые из них: